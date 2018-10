<span style='text-decoration: underline;'>La vacance de la présidence de l’APN confirmée par la Commission juridique </span>:<br><span style='color:red;'>Le sort de Bouhadja scellé</span>

La commission juridique de l’APN a indiqué dans son communiqué que «tous les éléments juridiques de l’état de vacance sont réunis pour incapacité du président de l’APN à assurer ses fonctions, du fait de son désaccord avec les députés et son refus de démissionner».

Les 351 députés de la majorité parlementaire déroulent tranquillement leur agenda visant la destitution du président de l’APN, Said Bouhadja. Ainsi, en application de la résolution prise, mercredi dernier, lors de la réunion du bureau de l’APN, la Commission des Affaires juridiques, administratives et des libertés à l’Assemblée populaire nationale s’est réuni avant-hier, afin de confirmer «la vacance du poste» de président de l’APN. Une confirmation couchée en bonne et due forme dans un communiqué rendu public le même jour en fin d’après-midi. Lequel communiqué a été confirmé par le président de la Commission juridique, Amar Djilani. Dans une déclaration à la presse, à l’issue de la réunion, M.Djilani a clairement annoncé que «la Commission a élaboré un rapport confirmant la vacance du poste de président de l’APN lors d’une réunion consacrée à l’examen de la saisine qui lui a été adressée par le bureau de l’Assemblée, lequel avait déclaré mercredi, la vacance du poste lors d’une réunion d’urgence». Net et précis comme déclaration. Ceci renvoie à une démarche juridiquement soutenable au plan réglementaire, sauf que le motif, recevable au plan politique, l’est beaucoup moins au niveau juridique. Et pour cause, le président de l’APN n’a pas fait montre d’une quelconque velléité d’incapacité, comme l’avait suggéré le bureau de l’Assemblée, lors de sa réunion extraordinaire, mercredi dernier. Il reste que l’absence de contestation de la confirmation par la Commission juridique peut amener à penser que Said Bouhadja a déclaré forfait. En effet, si le principal concerné ne réplique pas, c’est signe qu’il accepte le verdict de la majorité parlementaire qui lui a lancé le défi de le destituer, après qu’il ait refusé de démissionner.

Cela dit, la commission a indiqué dans son communiqué que «tous les éléments juridiques de l’état de vacance sont réunis pour incapacité du président de l’APN à assurer ses fonctions, du fait de son désaccord avec les députés et son refus de démissionner». Une approche juridiquement défendable, estiment les députés membre de la Commission juridique, mais que certains observateurs contestent. Aussi, pour expliciter cette position, le même communiqué note : «Ce cas de figure s’inscrit dans le cadre des dispositions légales prévues par l’article 10 du règlement intérieur de l’APN, lequel prévoit qu’en cas de vacance de la présidence de l’APN par suite de démission, d’incapacité ou d’incompatibilité ou de décès, il est procédé à l’élection du président de l’APN suivant les mêmes modalités prévues par le présent règlement intérieur dans un délai maximum de 15 jours à compter de la déclaration de la vacance».

Selon les informations recueillies auprès des députés anti-Bouhadja, l’affaire sera réglée bien avant la fin du délai légal. On parle de la convocation d’une plénière dans les prochains jours.

Il faut savoir enfin que la réglementation prévoit que «le bureau de l’APN se réunit obligatoirement pour constater la vacance et saisir la commission chargée des affaires juridiques. Cette dernière élabore un rapport confirmant la vacance et le soumet en séance plénière au vote de la majorité des membres de l’Assemblée». Dans ce cas, «le vote est dirigé par le doyen des vice-présidents non candidat assisté des deux plus jeunes membres de l’Assemblée populaire nationale». Ces critères sont réunis au sein de la majorité parlementaire, ce qui lui facilite la tâche.

Alger: Smaïl Daoudi