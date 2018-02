<span style='text-decoration: underline;'>Plateau St-Michel </span>:<br><span style='color:red;'>Le SOS des familles du 5 rue El Imam Mustapha</span>

Les cris de détresse des familles occupant des immeubles menaçant ruine, affluent de partout. C’est le cas notamment des 15 familles demeurant au 5 rue El Imam Mustapha dans le quartier de Sidi El-Bachir «ex-Plateau», il s’agit d’un immeuble de trois étages qui date de l’ère coloniale. L’immeuble en question, a été sujet à des effondrements partiels à plusieurs reprises, des murs lézardés partout, des plafonds qui risquent de tomber à tout moment alors que les escaliers sont complètement effrités et des infiltrations des eaux de pluie. L’état de vétusté de cette bâtisse coloniale ne fait pas l’exception d’autres immeubles anciens et mal entretenus présentent des menaces d’effondrement. Selon les habitants «l’immeuble en question, avait d’ailleurs été classé rouge par la direction technique centrale, ainsi que le secteur urbain de Sidi el Bachir qui a établi un constat des lieux d’immeubles menaçant ruine en date du 7 mai 2013 «tous les occupants que nous avons rencontrés, s’adressent aux autorités locales et principalement à Monsieur le wali d’Oran Chérifi Mouloud pour être relogés en urgence car, l’immeuble risque de faire des dégâts importants.

Hiba.B