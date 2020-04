<span style='text-decoration: underline;'>Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme</span>:<br><span style='color:red;'>Le spectre de l’autisme voilé par l’épidémie du COVID-19</span>

Si au niveau d’autres pays, le coronavirus n’a pas tenu à l’écart la prise en charge des autistes par ces temps critiques, au niveau de notre pays, la journée mondiale de l’autisme n’a pas eu d’échos cette année, on pourrait même dire qu’elle est passée inaperçue.

Alors qu’au courant des années précédentes, la vulgarisation de cette journée ainsi que les caravanes de sensibilisation, activaient pendant plusieurs jours. Une journée qui revient chaque année, est une occasion de sensibiliser un maximum d’acteurs autour de cette cause qui rencontre des difficultés sur plusieurs plans, éducatives et thérapeutiques.

L’Algérie compte environ 80 000 personnes atteintes d’autisme à des degrés divers, un chiffre avancé l’année passée. Sachant que pour cette année, aucune statistique n’a encore été avancée. Toutefois, ce ne sont pas pour autant ces chiffres qui feront traduire le problème que rencontre cette frange de la société et son entourage. Il importe de souligner que pour cela, le ministère de la Santé et différentes associations, ont mis en place un «plan Autisme», qui vise tout d’abord, l’augmentation de la capacité d’accueil en établissements spécialisés. Toutefois, on continue d’observer des manques flagrants, signalés par plusieurs familles d’enfants présentant un autisme.

Lors de précédentes rencontres, le point a été mis en évidence sur l’importance du dépistage précoce de l’autisme qui se manifeste chez l’enfant, par le repli sur soi et des difficultés de communication. La mise sur pied d’unités de dépistage précoce en vue d’améliorer la prise en charge des sujets dès la phase préscolaire, a également été le sujet important de pareil rencontre.

L’autisme apparaît dans les deux premières années de l’enfance en se traduisant par des altérations d’ordre cognitif et comportemental. L’isolement, l’ignorance des autres, l’intolérance au changement, les troubles de l’humeur, du sommeil et alimentaire, figurent parmi les principaux signes cliniques du trouble du spectre de l’autisme (TSA). L’importance du dispositif d’accompagnement spécialisé, a été également mise en relief. Mais malgré cela, on avance à reculant, sachant que dans sa majorité, cette frange de la société est marginalisée.

Il n ya qu’à voir comment sont pris en charge ces enfants. Plus d’une fois, les spécialistes ont tiré la sonnette d’alarme pour expliquer que c’est un travail de longue haleine, que cela soit pour les parents ou le personnel spécialisé dans cette prise en charge. Rappelons que l’année écoulée, ce sont 39 cas enregistrés au cours du premier trimestre, selon la direction de la santé. Selon ces mêmes sources, on apprendra que 17 classes ont été dispensées pour prendre en charge ces enfants et une école a ouvert ses portes. Mais est-ce suffisant ? Certains parents expliqueront que le manque est flagrant, certes, on ouvre classes et écoles au niveau des wilayas, mais pour les autistes qui résident aux alentours et dont les parents sont démunis, comment font-ils pour faire prendre en charge leurs enfants ?

F.Abdelkrim