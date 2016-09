<span style='text-decoration: underline;'>INFRASTRUCTURE</span> :<br><span style='color:red;'>«Le stade du 5-juillet fermé pour 6 semaines, une commission d’enquête installée»</span>

Le stade du 5-juillet d’Alger sera fermé pour une période de 6 semaines à partir du 25 septembre pour la pose d’une nouvelle pelouse en gazon naturel, a annoncé mardi le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould-Ali, révélant la création d’une commission d’enquête qui déterminera les responsabilités.

«La pelouse est vraiment en mau vais état. Le stade sera fermé pour la pose d’un nouveau gazon dans un délais maximum de 6 semaines», a indiqué Ould-Ali lors d’une visite d’inspection au stade olympique d’Alger. Les derbys algérois USM El Harrach-NA Hussein Dey et CR Belouizdad-USM Alger programmés ce week-end auront lieu comme prévu au stade du 5-juillet et les travaux débuteront juste après ces deux rencontres. La pelouse du stade olympique d’Alger s’est nettement détériorée depuis l’entame de la nouvelle saison, une situation dont se sont plaints les différents clubs d’Alger, lors des derbies disputés dans cette enceinte. «Nous avons mis en place une commission ministérielle pour déterminer les responsabilités de cette dégradation et prendre les mesures qui s’imposent. Nous sommes dans l’obligation de gérer d’une manière rationnelle les deniers publics», a affirmé le ministre à la presse. Interrogé sur les raisons de cette dégradation inexpliquée, le responsable de l’entreprise «VEGETALE DESIGNE » chargée de la pose et du suivi du gazon, Farid Boussaad, a indiqué que le problème est végétal du à un champignon au niveau de la plupart des pelouses dans le monde. «Il n’y a pas de problème majeur dans la conception de la pelouse (préparation drainage ..), mais le problème est juste végétal. La pelouse a été utilisée avant d’atteindre une maturité complète. En plus, notre collaboration avec l’Office du Complexe olympique (OCO) en ce moment se limite à l’assistance technique, c’est à dire une intervention une fois par mois», a expliqué Boussaad. Dans ce sens, M. Ould Ali a instruit le Directeur général de l’OCO, Youcef Kara, de ne pas se contenter de l’assistance technique, mais de penser à établir un contrat de maintenance et de suivi permanent de la pelouse.

DES DOUTES SUR LE DÉROULEMENT DE LA SUPERCOUPE D’ALGÉRIE AU 5-JUILLET

La Supercoupe de football 2016 entre le champion l’USM Alger et son voisin le MC Alger détenteur de la coupe, programmée le 1er novembre prochain au stade du 5-juillet risque d’être délocalisée si on prend en compte la période de fermeture de 6 semaines indispensable pour la pose de la nouvelle pelouse. Le Directeur général de «VEGETALE DESIGNE» s’est montré rassurant indiquant que se match peut se dérouler à la date fixée. «Nous avons certes besoin de six semaines, mais en réalité la phase la plus compliquée pour la poussée de l’herbe est d’un mois. Donc, si les gens qui gèrent la compétition souhaitent voir la Supercoupe d’Algérie se jouer le 1er novembre au stade 5-juillet, je peux vous assurer que nous sommes capables de livrer une belle pelouse de qualité à l’occasion de cette grande empoignade», a promis Boussaad. Il a en outre indiqué que le problème qui existe en Algérie est l’absence d’une gazonnière permettant le remplacement des pelouses avec la méthodes des rouleaux préparés en gazonnière. «La pelouse du stade de France à titre d’exemple a été changée 8 fois depuis sa mise en service. Le stade du 5-juillet a abrité la saison passée 34 matchs sans changement du gazon. Si nous installons une gazonnière, la pelouse serait exploitable dans la semaine qui suit», a conclu le DG de cette entreprise.