<span style='text-decoration: underline;'>MCO </span>:<br><span style='color:red;'>Le stage du Phoenix a pris fin hier</span>

Le stage de l’hôtel Phoenix a pris fin hier, après le match amical disputé face au SAM. Après ce match, les joueurs ont bénéficié d’un repos de deux jours, accordé par le staff technique. La reprise est programmée pour lundi prochain.

Ce stage s’est déroulé, selon le programme tracé par Belatoui. Ce dernier est satisfait du bon comportement des joueurs, qui ont adhéré à la charge de travail imposée. L’autre satisfaction du coach, c’est l’ambiance qui a régné au sein du groupe, ce qui a facilité le travail. Il ne reste désormais pour l’équipe Hamraoui, que deux semaines, pour bien gérer la préparation, avant les choses sérieuses, à la reprise du championnat.

Le staff technique aurait aimé prendre part à un autre stage, mais on a jugé utile d’épargner à la troupe d’autres contraintes, car les joueurs ont bien besoin se souffler. Belatoui se contentera d’une préparation ordinaire, avec des séances à Zabana, en salle de musculation, ou physique à l’hippodrome d’Es Senia.

Herida pour clore l’opération recrutement hivernale

Après avoir engagé le jeune défenseur espoir, Kouache, (Red Star), qui a igné une licence espoir, de même que Zeghli, (CRB) et Bennai, (NAHD), le président Belhadj avait laissé entendre, que son opération recrutement serait clôturée, par la venue d’un autre élément. En effet, il s’agit du milieu de terrain Herida, (PAC). Pour ce dernier, Baba s’est déplacé jeudi passé à la capitale, afin de rencontrer son homologue Zetchi, le président du PAC. Il n’a rencontré aucune difficulté, pour un accord qui a arrangé les deux parties. Herida devrait signer un contrat de 18 mois au profit du MCO. Mais aux dernières nouvelles, on nous apprend, que certaines parties, dans l’entourage de Baba, ne sont pas chaudes pour la venue de ce joueur du PAC. Baba estime, qu’avec ces quatre arrivées, l’équipe sera bien renforcée, et pourra bien entamer la seconde phase du championnat. Il dira aussi, que ce sont des joueurs bien ciblés, qui vont apporter un plus à l’équipe. Ainsi, Baba semble avoir bien terminé son opération recrutement, durant ce marché hivernal des transferts, après plus de trois semaines d’hésitation et d’atermoiements, ce qui a suscité des interrogations et des inquiétudes, au sein des supporters.

C’est à Belatoui désormais, de prendre les choses en main, pour créer une certaine symbiose, entre anciens et les nouveaux.

B. Sadek