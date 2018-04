<span style='text-decoration: underline;'>Marché de véhicules d’occasion </span>:<br><span style='color:red;'>Le stationnement illicite interdit à après le 8 mai</span>

Le stationnement illicite des véhicules automobiles destinés à la vente, sera interdit dans tout le territoire de la commune d’Oran et ce, à compter du 8 mai 2018, date coïncidant avec l’ouverture du marché destiné à cette activité, a décidé le président de l’APC qui compte signer un arrêté pour mettre fin au désordre et à l’occupation illégale de la chaussée et des trottoirs, enregistré dans l’organisation de la circulation routière et le stationnement.

Le nouveau marché est localisé sur l’emplacement des anciens abattoirs, proches du stade de football Ahmed Zabana à El Hamri. Evidemment, toutes les dispositions réglementaires seront mises en application par les services de la voirie et la circulation de la sûreté de wilaya à l’encontre des contrevenants. Une dernière visite dans ce vaste parc réaménagé par Les services techniques de la commune offre toutes les conditions matérielles pour les vendeurs et acheteurs de véhicules d’occasion, y compris les cyclomoteurs.

L’accès à ce marché est soumis à une taxe fixée selon un barème établi par la Division des Affaires Economiques de l’APC. Selon M. Lazreg Belkadi, directeur de la DAE, les tarifs fixés par l’administration communale, varient selon la catégorie d’engins.

Pour les véhicules de tourisme, le droit d’entrée au parc qui a une capacité de 500 places, est établi à 200,00 DA, pour les véhicules légers, pour les véhicules utilitaires et les camions à 500,00 DA et les engins de travaux publics à 800,00 DA. Quant aux motocyclettes et les vélos, la redevance est fixée à 100,00 DA. Le même responsable a indiqué que pour la journée du vendredi, les taxes varient entre 500,00 dinars pour les véhicules de tourisme et 1000,00 DA pour les camions. Cette augmentation des tarifs a été décidée en raison de la hausse de fréquentation du marché de véhicules par les revendeurs venant d’autres wilayas.

A noter, que le nouveau marché de vente de voitures d’occasion est équipé de toutes les commodités dont notamment des locaux de gardiennage, un bloc de toilettes, une salle de prière, réalisés par la division des travaux neufs et de maintenance (DTNM), et de la Voirie et circulation, concernant l’éclairage. L’APC compte réaliser des locaux administratifs pour la délivrance sur place, de documents de vente.

Abdallah.B