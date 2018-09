<span style='text-decoration: underline;'>Le piéton est pris en otage dans un silence total </span>:<br><span style='color:red;'>Le stationnement sur les trottoirs se généralise et prend de l’ampleur</span>

Les trottoirs sont de plus en plus occupés par les véhicules, que ce soit des voitures ou parfois même des camions. Une situation qui pénalise le citoyen qui est contraint face à ce fait, d’emprunter la rue pour marcher.

Et cela avec tous les dangers qui peuvent surgir. Les trottoirs sont conçus par les urbanistes pour être un élément de liaison essentiel des réseaux piétonniers, permettant d’isoler le piéton des dangers de la circulation routière. Mais les automobilistes enfreignent cette loi et bloquent l’accès aux trottoirs, en se garant à ce niveau. Le piéton est pris en otage dans les grandes agglomérations. Interrogé, un automobiliste est clair dans sa réponse : « nous n’avons pas où nous garer. C’est le manque flagrant de parkings qui nous pousse à agir de la sorte ». Un autre, fera une réplique cinglante : « Je gare ma voiture sur mon trottoir. Il voulait dire sur le trottoir où se situe sa maison ». Est-ce un droit? Non bien évidemment, si l’on se réfère à la loi. Le trottoir est un accès au public et non une place acquise pour garer sa voiture.

Au niveau du boulevard Mascara ou de la rue de Tlemcen où se trouvent plusieurs commerces de gros, les trottoirs quelques mois seulement après leur réfection ont été détruits, en cause, le stationnement des voitures et des camions des commerçants. Une femme d’un certain âge qui ne mâche pas ses mots, fait porter aux autorités la responsabilité : « Il est impératif qu’ils sévissent si on veut que la loi soit respectée ; il ne suffit pas de dénoncer. Dans aucun pays au monde, cette situation n’est enregistrée, sauf chez nous ». Et le pire ajoutera cette dernière, « c’est en période scolaire que ces automobilistes garent leurs voitures aux abords des écoles, obligeant les enfants en bas âge à marcher dans la rue ». Et on ose parler de sécurité de proximité. Ces personnes qui garent ainsi leur voiture soit n’ont pas d’enfants scolarisés soit ne réfléchissent pas au danger permanent. Parfois ces automobilistes se garent de la sorte pour éviter qu’ils ne soient touchés par d’autres véhicules : une réaction plus qu’égoïste.

En effet, apparemment ces derniers craignent plus pour leurs voitures que pour la vie des piétons. Des piétons qui se retrouvent ainsi pris en otage, sans avoir même le droit de faire une remarque. Car ils risquent de se faire rabrouer brutalement par les propriétaires de ces voitures. Certaines personnes expliquent que les services concernés ne font pas correctement leur travail, sinon disent-ils, comment tolérer une telle situation ?

F.Abdelkrim