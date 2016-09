Le statut de «sinistré du vieux bâti»

Une grande opération de relogement concernant 682 familles habitant des vieux immeubles à Sidi El Bachir, s’est poursuivie hier à Oran. Selon les services de la wilaya, 271 familles seront relogées dans le nouveau pôle urbain Djemai Ali de Belgaid tandis que 411 autres familles recevront des décisions de pré-affectation et devront patienter un peu plus longtemps.

«Un tout petit peu plus longtemps, précise un cadre administratif impliqué dans l’opération qui ajoute avec une grande conviction que «ce dossier du vieux bâti à Oran, sera définitivement réglé avant le mois de Ramadhan.

«Incha âllah, devrait-on dire, tant il est vrai qu’en ce domaine, les données et les variables restent nombreuses et difficiles à cerner dans cette «équation urbaine et sociale» qui se pose à Oran depuis des lustres. La semaine dernière, en marge d’une opération de relogement des familles d’Es Seddikia, un responsable de l’Office OPGI s’exprimant sur les ondes de la radio El Bahia, tenait lui aussi le même discours chargé de certitudes et d’auto satisfaction. «Toutes les dispositions sont prises pour régler ce dossier du vieux bâti avant le mois de Ramadhan.

«A l’entendre, et au delà de sa sincérité et du bien fondé de ses arguments, on ne pouvait s’empêcher de penser au vieux discours d’un ancien wali, devenu ministre, qui affirmait en 2011 que «la crise du logement à Oran sera définitivement réglée avant la fin de l’année 2014 ! C’était sans compter sur les retards hallucinants enregistrés dans la réalisation des programmes de logements sociaux et dans la bonne maîtrise des besoins induits à la fois par le vieux bâti et la nécessaire éradication des bidonvilles.

Deux grandes sources d’augmentation constante des besoins en logements, qui sont loin de se tarir, malgré les efforts des décideurs locaux visant à mettre fin aux flux migratoires organisés pour l’occupation d’une baraque en vue de l’accès à un logement. On sait par ailleurs, que les premiers recensements de familles occupant des immeubles menaçant ruine, datant de plus de vingt ans, faisait état de quelques centaines d’habitants devant être relogés dans l’urgence.

A l’époque, les anciens Oranais s’en souviennent, des camps de recasement servaient à abriter les sinistrés du vieux bâti dans des conditions de vie ignobles. Et de moins d’un millier au début des années 90, ils sont aujourd’hui près de 10 000 à revendiquer le statut de «sinistrés du vieux bâti». Il est vrai que depuis le début des années 2000, des efforts et des moyens considérables ont été engagés par l’Etat pour résorber les déficits dans tous les domaines dont le logement et l’eau potable. Mais en matière de maîtrise, de maintenance et de gestion du vieux bâti, l’échec devenait récurrent en raison du manque de rigueur et de compétence affiché le plus souvent par des responsables et des élus installés au chevet de la ville par cooptation ou par «accident».

Hier encore, des dizaines de demandeurs au logement social se sont rassemblés devant le siège de la wilaya pour crier leur droit au relogement et dénoncer leur exclusion. Certains affirment avoir déposé leurs dossiers depuis plus de quinze ans, sans recevoir à ce jour une «suite favorable ou une réponse». Ces anciens demandeurs de logement qui sans être menacés par un toit en effondrement, sans squatter un immeuble ruine ou occuper un bidonville, partagent un espace, parfois insalubre, avec deux ou trois familles nouvellement constituées, méritent bien, eux aussi un peu de considération. Malheureusement pour eux, le statut de «sinistré du vieux bâti» ou «d’occupant de bidonville» a encore de beaux jours devant lui.

Par S.Benali