<span style='text-decoration: underline;'>Organisation d’un match amical Algérie - France</span>:<br><span style='color:red;'>Le sujet évoqué au cours du premier trimestre 2020</span>

La perspective de l’organisation d’un match amical entre la sélection algérienne de football et son homologue française, sera évoqué au cours du premier trimestre 2020, à l’occasion de la visite que doit effectuer le président de la Fédération française (FFF) Noël Le Graët en Algérie, a annoncé lundi la FAF sur son site officiel.

«Concernant l’organisation d’un match entre les deux nations en Algérie, aucune décision n’a été prise. Les deux présidents ont prévu d’évoquer cette perspective à l’occasion d’une visite de Noël Le Graët en Algérie, à l’invitation du président de la fédération algérienne, au cours du premier trimestre 2020», indiqué l’instance fédérale dans un communiqué sur son site officiel. Les deux dirigeants se sont rencontrés ce lundi à Paris, en marge du match amical prévu mardi au stade Pierre-Mauroy de Lille (20h00, algériennes) entre l’Algérie et la Colombie. «Lors de cette réunion amicale entre les deux présidents, Noël Le Graët et Kheïreddine Zetchi ont évoqué différentes perspectives de coopération et d’échanges techniques entre les deux nations, dans les quatre ans à venir.

Parmi ces projets : la tenue d’un tournoi de moins de 17 ans (U17) prochainement organisé en France, avec la participation de l’Algérie», précise la FAF. Les deux parties cherchent à organiser un match amical en Algérie, 18 ans après un premier rendez-vous disputé le 6 octobre 2001 au stade de France (défaite 4-1). Le match a été interrompu à la 76e minute suite à un envahissement de la pelouse.