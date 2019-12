<span style='text-decoration: underline;'>Augmentation des agressions des contrôleurs de commerce</span>:<br><span style='color:red;'>Le syndicat affilié à l’UGTA appelle à la suspension des contrôles</span>

Le syndicat des employés du ministère de Commerce appelle la tutelle, dans un communiqué rendu public, à «la suspension de toutes les opérations de contrôle des commerces à travers le territoire national suite à une progression inquiétante des agressions physiques qui ciblent les agents de contrôle durant cette conjoncture qui précède les élections présidentielles de ce 12 décembre».

Ce syndicat, qui ne cesse depuis 2017 de dénoncer les conditions difficiles de travail des contrôleurs du commerce, réclame notamment la révision du statut particulier des agents de contrôle des prix et de la lutte contre la fraude et la signature d’un arrêté interministériel (ministères du Commerce, de l’Intérieur et de la Justice) pour garantir une protection policière et judiciaire des contrôleurs durant l’exécution de leurs missions. Les contrôleurs du commerce ont observé ces dernières années plusieurs actions de contestation pour réclamer la révision des rémunérations et des primes de rendement, la réévaluation de leur plan de carrière et l’amélioration des conditions de travail, précise-t-on. « Il ne se passe pas un jour sans qu’un ou plusieurs agents ne soient menacés, malmenés ou tabassés», affirme cet agent de la direction du Commerce à Oran.

H.Maalem