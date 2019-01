<span style='text-decoration: underline;'>Education nationale </span>:<br><span style='color:red;'>Le syndicat des corps communs annonce une grève de deux jours à Oran</span>

Le syndicat national des corps communs et des ouvriers professionnels de l’Education nationale (SNCCOPEN), a décidé mardi suite à une AG extraordinaire, de recourir à une grève de deux jours (28 et 29 janvier en cours), suivie d’un sit-in devant le siège de la wilaya pour dénoncer l’exclusion des corps communs par le ministère de tutelle et exiger une intégration effective de cette frange de travailleurs dans le secteur.

Le syndicat autonome dresse un réquisitoire sévère contre les pouvoirs publics accusés de spolier les minces acquis des corps communs. Il soutient que la révision à la hausse des faibles salaires des corps communs est désormais une «question de dignité». Les petits salaires des corps communs, dont certains touchent encore moins que le SNMG, n’arrivent plus à compenser l’inflation et la flambée des denrées alimentaires.

L’organisation syndicale exige une révision immédiate de la grille de salaires, l’abrogation des articles 19 et 22 du statut général de la fonction publique, la titularisation des contractuels, la majoration de la prime de rendement à 40%, l’intégration effective des laborantins dans le secteur et une représentativité des corps communs dans les commissions des œuvres sociales. Le SNCCOPEN mène depuis fin 2016, un mouvement de contestation pour dénoncer l’exclusion des délégués des corps communs de la gestion des œuvres sociales.

Les revendications de cette organisation syndicale tournent autour de six points. Elle réclame notamment l’obtention du titre de «travailleurs de l’Education» conformément au décret exécutif 315/08. Les autres revendications du syndicat tournent autour de la révision de la classification des corps communs et de leurs salaires, l’augmentation de la prime de rendement, le droit à la formation continue, la révision des horaires, le droit à la retraite après 25 ans de service et une stricte délimitation des missions des ouvriers professionnels.

Les corps communs veulent aussi le versement par les œuvres sociales d’un mois de salaire de réserve, l’organisation d’un mouvement de personnel entre les établissements scolaires, l’indemnisation des travailleurs réquisitionnés durant les examens, l’application de la note de titularisation, et l’ouverture de nouveaux postes budgétaires.

H.Maalem