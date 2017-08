<span style='text-decoration: underline;'>2ème session extraordinaire de l’APC d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Le syndicat refuse la prime de l’Aïd de 4 000 DA pour les travailleurs</span>

En application de l’article 23 du Code Communal, l’APC d’Oran a adopté ce jeudi, les 18 points inscrits à l’ordre du jour de cette 2e session extraordinaire.

Il est vrai, que cette assemblée extraordinaire n’a pas besoin de la présence des 43 élus, comme l’a fait remarquer le secrétaire général, M. Fakha Benaoumer qui a fait la lecture de cet article qui permet la tenue de cette réunion en dépit de l’absence de la presque totalité des élus et membres de l’exécutif. Les raisons de cette désertion en disent long sur cette ambiance qui règne au sein de cette assemblée, élue par les citoyens, pour gérer convenablement cette métropole, appelée à jouer les premiers rôles parmi les villes d’Algérie.

Avant d’adopter les 18 dossiers dont celui relatif aux dettes de l’administration communale envers les entreprises conventionnées, pour la collecte des ordures ménagères d’un montant de 30 milliards de centimes, un autre problème qui touche les 7 000 agents et cadres de la commune, fut abordé par le secrétaire général du Conseil syndical UGTA M. Ahmed Mentfakh. Il s’agit de la prime de l’Aïd El-Ad’ha, (fête du sacrifice), de 4000 DA, estimée au dessous des vœux des travailleurs, en raison de leur engagement dans les efforts de développement de la commune d’Oran. Parmi les problèmes, le cas du chantier de rénovation de la salle de cinéma «Marhaba)» à l’arrêt. Les informations recueillies, font état, du retard dans les paiements de l’entreprise privée qui a lancé les travaux depuis une année. Parallèlement, le secrétaire général de l’APC a reçu les présidents des clubs de football qui se plaignent du non paiement des subventions, depuis la saison sportive de 2016.

Les disfonctionnements de la Division de l’Hygiène qui se débat dans des problèmes inextricables de maintenance, de son parc automobile, surtout ses camions à benne-tasseuse, immobilisés par des pannes récurrentes, ont été débattus au cours des travaux de cette assemblée. D’ailleurs, les visites d’inspection du parc de la DHA par le nouveau wali, ont permis de mettre à nue, les carences de cette division. A noter, que la récente grève des gérants privés, a généré une situation ingérable du secteur de l’hygiène et suscité de fortes inquiétudes, légitimes d’ailleurs, de la population des cités des douze délégations communales envahies par l’amoncellement des détritus où proliféraient des nuées d’insectes, des rats et des meutes de chiens errants.

Les dossiers de réalisation d’un groupe scolaire de douze classes à Canastel, le revêtement de la voirie dans le vieux Canastel, l’aménagement urbain au lieu dit le Rocher, les subventions octroyées à l’EPIC «ERMESO», la régie communale de démolition et d’enlèvement des carcasses, l’entreprise «Oran Vert», la situation des travailleurs à la régie autonome des Pompes Funèbres, ont été examinés et approuvés au cours de cette assemblée extraordinaire.

Abdallah.B