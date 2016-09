Le syndrome de la «vitre brisée»

Ici et là à travers la ville, même dans les nouveaux quartiers huppés à l’Est de la cité, les marchands occasionnels de moutons refont leur apparition, à quelques jours de l’Aïd El Adha. Des locaux commerciaux, garages et hangars de stockage de marchandises sont transformés en points de vente des ovins, au grand dam des riverains qui se plaignent à juste titre des désagréments causés par le chahut et les odeurs inconvenantes à «l’environnement citadin». «Chassez le naturel, il revient au galop… lance un vieux retraité révolté contre ces marchands qui, selon lui, n’oublient pas «leur ancien métier de berger ou leur vieux statut de nomade, venus se sédentariser dans la grande ville…!». Ce jugement, plutôt sévère et abusif, porté par de présumés «enfants de la ville» à l’encontre de certains de leur concitoyens, reflète toute la problématique du vivre ensemble en milieu urbain qui, depuis des lustres, n’a jamais pu être organisée et valorisée au profit de la grande ville et de la collectivité. Oran est la ville algérienne qui a connu, depuis l’indépendance, la plus forte croissance de population nourrie à la fois par la démographie, l’exode rurale, et l’afflux de citoyens jeunes et moins jeunes venus de wilaya mêmes lointaines, et tous en quête d’un boulot et d’horizons meilleurs. Avec le temps, la Capitale oranaise allait acquérir cette réputation «d’eldorado» propice aux rêves de fortune et de réussite sur différents créneaux proposés, des plus réglementaires aux plus louches et aux plus illicites. Mais exceptés ceux qui ont appris à aimer la ville, à la respecter et même à la défendre, beaucoup sont restés cloîtrés dans leur atavisme forgé par un monde rural peu propice, il faut l’admettre, à la culture du «savoir vivre ensemble» à travers notamment le respect de l’environnement et du cadre de vie collectif. Les sociologues connaissent bien la célèbre théorie du syndrome de la «vitre brisée», illustrée au quotidien par des exemples connus et vécus: repose sur un exemple parlant : Dans une cité ou un quartier, il suffit de laisser quelques temps une vitre brisée, sans chercher à la réparer ni à savoir pourquoi et qui l’a cassé, pour constater une rapide multiplication des actes de dégradation du cadre urbain. Il suffit de laisser un sachet de détritus non ramassé pour voir s’amonceler un tas de déchets. Il suffit d’oublier et d’abandonner un bout de trottoir défoncé pour constater les métastases sur toute la zone urbaine concernée. Dès lors, les règles élémentaires, de la vie en collectivité, sont bafouées et ignorées. Mais ce qui est plus choquant, et plus grave, c’est de constater que le phénomène sera accentué par l’absence des pouvoirs publics chargés de contrôler, de réparer, de sensibiliser et de sanctionner la moindre dérive constatée. A Oran en 2016, certains immeubles récents n’ont plus d’éclairage dans les escaliers, en raison des ampoules volées. Des ascenseurs en panne sont abandonnés depuis des années. Des chantiers dits «d’amélioration urbaine», comme a la cité des 1245 logt de l’USTO. HLM, sont abandonnés après des tricheries et des dégâts hallucinants sur les chaussées et les allées et les entrées d’immeubles clochardisées. Entre une «vitre brisée» et des arbres que l’on arrache pour ériger un bidonville, la démesure n’a d’égal que l’ampleur du laisser-aller et des fuites de responsabilités.

Par S.Benali