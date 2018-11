<span style='text-decoration: underline;'>symposium algéro-espagnol sur la réhabilitation du patrimoine </span>:<br><span style='color:red;'>Le système de fortifications historiques d’Oran en voie de classement</span>

Une opération portant classement systémique des monuments historiques est en voie de lancement en Algérie, avec un premier projet consacré aux fortifications militaires d’Oran, a annoncé mardi le directeur général de l’Office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés (OGEBC).

«Le dossier relatif aux fortifications de la capitale de l’Ouest sera présenté avant la fin de l’année en cours devant la Commission nationale de classement des monuments historiques», a précisé Abdelouahab Zekagh à l’occasion d’un symposium algéro-espagnol sur la réhabilitation du patrimoine, tenu à l’Université des sciences et de la technologie d’Oran «Mohamed Boudiaf».

«Cette initiative est la première du genre à l’échelle nationale sachant qu’elle vise à classer les sites selon l’homogénéité de leur système, de leur vocation commune», a expliqué le DG de l’OGEBC lors de cette rencontre qui a réuni des experts nationaux et étrangers, des universitaires et des cadres du mouvement associatif. Le projet de classement du système de fortifications militaires d’Oran, qui remontent à la période d’occupation espagnole (1509-1792), a été précédé d’une «étude approfondie» menée par les équipes de l’OGEBC sur une durée de trois années, a indiqué M. Zekagh en évoquant notamment «l’identification des composantes du système, de leur emprise au sol, de leur nature juridique et autres données topographiques». Le classement par la commission compétente donnerait lieu à «la consolidation de la protection et valorisation de ces composantes culturelles», favorisant ainsi «leur intégration dans les projets de développement économique de la ville», a fait valoir le DG de l’OGEBC tout en insistant sur «la possibilité d’un classement ultérieur au patrimoine mondial de l’Unesco».

Le wali d’Oran, Mouloud Cherifi, dans une allocution lue en son nom par son représentant, a mis l’accent sur les efforts engagés par les pouvoirs publics, en application du programme initié par le président de la République pour la prise en charge du patrimoine.

Dans ce contexte, le chef de l’exécutif a rappelé que des «budgets colossaux» ont été mobilisés pour la réhabilitation des immeubles anciens de la ville d’Oran, opération à laquelle ont été associées des entreprises algériennes et étrangères, dont des sociétés espagnoles. Signalant que d’autres actions sont en cours d’élaboration, à l’exemple de l’inscription du quartier historique de Sidi El-Houari, le wali a aussi insisté sur les enjeux actuels comme «la formation d’artisans capables de restaurer le patrimoine» et «la réflexion autour de sa réutilisation au service de la métropole oranaise».

Le symposium s’est ouvert en présence de l’ambassadeur d’Espagne en Algérie, Fernando Moran Calvo-Sotelo qui a mis en relief l’importance des relations entre les deux pays et de la préservation des fortifications d’Oran, patrimoine «le plus représentatif» de l’histoire en partage. Cette rencontre de deux jours est marquée par des exposés sur les résolutions internationales relatives à la protection du patrimoine, les méthodes techniques appliquées en matière de sauvegarde, et les modèles de réhabilitation mis en oeuvre dans différentes villes espagnoles.

L’expérience algérienne est présentée par l’OGEBC et d’autres institutions telles l’Agence nationale de gestion des réalisations des grands projets de la culture (ARPC), l’Ecole polytechnique d’architecture et d’urbanisme d’Alger (EPAU), le Département d’architecture de l’USTO-MB, et l’association oranaise «Bel-Horizon».