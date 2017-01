<span style='text-decoration: underline;'>Il a dépassé la barre des 10% en septembre 2016</span>:<br><span style='color:red;'>Le taux de chômage en hausse</span>

Contrairement à la tendance générale, le taux de chômage chez les hommes est en baisse. Il était de 8,1% chez les hommes en septembre 2016, contre 8,2% en avril 2016. Chez les femmes par contre le taux a progressé de 4 points, passant de 16,5% en avril à 20% en septembre 2016.

Alger: Smaïl Daoudi

Après une période baissière qui aura duré plusieurs années avec un niveau record de 9,9%, en avril dernier, le chômage est reparti à la hausse pour pointer à 10,5% en septembre 2016. L’Office national des statistiques qui rapporte ce chiffre, note dans un doucement rendu public hier, que les femmes et les diplômés de l’enseignement supérieur sont les plus durement impacté par cette détérioration du marché de l’emploi. L’ONS révèle qu’«en septembre dernier, le nombre de la population active a atteint 12,117 millions de personnes contre 12,092 millions en avril 2016». Il semble donc que l’économie nationale n’a pas créé assez d’emplois pour maintenir le niveau de chômage d’avril 2016, puisque la «la population occupée a été estimée à 10,845 millions de personnes en septembre 2016 contre 10,895 millions de personnes en avril», retient l’ONS dans son analyse de la situation du marché du travail en Algérie.

Dans le détail, l’on apprendra que la population occupée «est composée de 8,933 millions d’hommes et de 1,912 million de femmes». La disparité est on ne peut plus évidente et elle se répercute également dans le taux de chômage. «La population en chômage a ainsi atteint 1,272 million de personnes en septembre, composée de 792.000 hommes et de 479.000 femmes», rapporte l’ONS.

L’autre aspect caché, celui-là, dans le taux global, tient au taux de chômage chez les hommes spécifiquement. Contrairement à la tendance générale, il est en baisse. Il était de 8,1% chez les hommes en septembre 2016, contre 8,2% en avril 2016. Chez les femmes par contre le taux a progressé de 4 points, passant de 16,5% en avril à 20% en septembre 2016. On aura compris que les difficultés économiques ont impacté les femmes seulement. L’ONS a également conclu que «le taux de chômage atteint par les femmes en septembre dernier était le plus élevé sur les dix dernières années». Une régression qui met la femme au plus près de la crise financière.

Le document de l’ONS relève qu’aux disparités homme-femme, se greffent les différences en matière de niveau d’instruction. «Pour les personnes âgées de 25 ans et plus, le taux de chômage est de 7,9% avec un taux de 5,7% chez les hommes et de 16,2% chez les femmes». Mais là où la situation est proche du dramatique, c’est chez 16 – 24 ans, où la progression du chômage est de près de deux points. «Il a augmenté à 26,7% en septembre dernier, contre 24,7% en avril dernier», note l’ONS. Cela pour l’âge, pour l’instruction, le taux d’occupation est inversement parallèle au niveau des études atteint. Ainsi, on retiendra dans le rapport que les diplômés de l’enseignement supérieur ont un chômage de l’ordre de 17,7% en septembre dernier, contre 13,2% en avril, la plus forte progression de toutes les catégories. Les diplômés de la formation professionnelle pointent à 13% de chômage en septembre, en hausse de 0,9% par rapport à avril, tandis que le taux de chômage «des personnes sans diplôme a baissé à 7,7 % en septembre, contre 8,3% en avril», souligne l’ONS. Quant aux chômeurs de longue durée, ils représentent 66,4% des demandeurs d’emplois. Ce qui reste très élevés. Cela veut dire qu’en Algérie, les deux tiers des personnes chôment plus d’une année avant de trouver un emploi.

L’on apprendra enfin que 75,3% des Algériens acceptent de travailler à des postes inférieurs à leurs aptitudes professionnelles. «75,3%, d’emplois ne correspondant pas à leur profil pour 74,4%, des emplois pénibles pour 26,7% et des emplois mal rémunérés pour 75,8% », indique le rapport de l’ONS.