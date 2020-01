<span style='text-decoration: underline;'>ONS</span>:<br><span style='color:red;'>Le taux d’inflation moyen annuel à 2,0% en décembre 2019</span>

Le taux d’inflation en Algérie est resté stable à 2,0% sur un an en décembre, soit le même taux enregistré en novembre dernier, a-t-on appris de l’Office national des statistiques (ONS).

Ce taux est calculé sur la base de l’évolution des prix à la consommation en rythme annuel à décembre 2019, c’est-à-dire la variation de la moyenne des prix durant la période allant de janvier à décembre 2019 par rapport à la même période de l’année 2018. Sur une base mensuelle, les prix à la consommation ont affiché une stagnation en décembre comparativement à novembre 2019, selon les chiffres de l’ONS. Par catégorie de produits, les prix des biens alimentaires ont enregistré une baisse de 0,3% sur un mois. Les produits agricoles frais ont également reculé de 1%, tiré notamment par la chute des prix de volaille (-17,7%), des fruits (-13,0%) et des œufs (-6,0%). Toutefois, certains produits, relevant de la même catégorie, ont connu des hausses de prix, notamment les légumes qui ont progressé de 6,8%. Quant aux produits alimentaires industriels, les prix ont évolué de +0,4%. Les prix des produits manufacturés ont enregistré une augmentation de 0,4% en décembre par rapport au mois de novembre 2019, alors que les services ont affiché une relative stagnation.

Par groupe de biens et de services, les prix des produits de l’habillement et chaussures se sont appréciés légèrement de 0,8%, ceux des meubles et articles d’ameublement de 1,5% et les produits de la santé et hygiène corporelle de 0,3%. Le reste des groupe de biens et services se caractérise, soit par des variations modérées, soit par des stagnations, note encore l’ONS.