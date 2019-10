<span style='text-decoration: underline;'>SEOR - De nouvelles analyses physico-chimiques de l’eau de robinet</span>:<br><span style='color:red;'>Le taux élevé de fer serait la cause du changement de couleur</span>

Les toutes récentes analyses physico-chimiques effectuées par la SEOR sur l’eau de robinet viennent de révéler que l’origine du changement de la couleur est due au « taux de Fer élevé (variant entre 0,2 et 0,5 mg/l) par rapport à la norme CMA fixée à 0,3 mg/l (Concentration Maximale Admissible) », précise-t-on dans le communiqué de cette société.

Selon les résultats de ces analyses, le « fer » est l’unique paramètre enregistrant un dépassement parmi 62 autres qui constituent les éléments de l’analyse physico-chimique. « Ce phénomène est causé par un mélange des eaux de barrages avec les eaux dessalées donnant une eau de faible dureté (eau douce) causant ainsi des agressions des conduites en acier par réaction chimique.

Le dépassement a provoqué le changement de la couleur de l’eau vers jaunâtre à rougeâtre selon le taux de fer. Le fer n’est pas dangereux pour la santé, sa concentration maximale admissible est mentionnée dans le décret comme valeur indicative, oû il est indiqué que l’eau cesse d’être conforme seulement par rapport aux valeurs limites et non aux valeurs indicatives, c’est pourquoi la SEOR n’a pas procédé à la suspension de l’AEP. De ce fait, plus de 1 900 Km de réseaux de production et de distribution, sans compter les colonnes montantes ont été inspectés via le système information géographique (SIG) permettant ainsi l’identification et l’isolation des tronçons suspects (acier et fonte). Des opérations de nettoyage et de rinçage ont été réalisées sur ces tronçons résultant l’élimination de la couleur au niveau de certains points et d’autres sont en voie de traitement définitif », déclare la SEOR. La société présente toutefois ses excuses et rassure de nouveau sur la conformité des eaux distribuées sur le plan microbiologique. Le phénomène de changement de couleur est connu dans le monde entier. Il est à rappeler que la société d’eau et d’assainissement d’Oran (SEOR) avait confirmé au début du mois que les analyses microbiologiques effectuées sur des échantillons prélevés sur de l’eau, objet de plainte de certains citoyens attestent que cette eau est conforme aux normes et est potable. Il s’agit simplement du changement de sa couleur, a-t-on assuré. Des citoyens de quartiers d’Oran notamment ceux situés à l’Est se plaignent du changement de la couleur de l’eau du robinet ayant provoqué une panique générale.

H. Maalem