<span style='text-decoration: underline;'>Ils menacent de provoquer une grève à grande échelle</span>:<br><span style='color:red;'>Le Taxi Facebook irrite les transporteurs réels</span>

Le transporteur virtuel ou tout bonnement le taxi Facebook provoque l’imbroglio chez les chauffeurs de taxis agrées.

Ces derniers ne trouvent rien à faire pour faire valoir leur désolation que de menacer de recourir à des actions plus ou moins radicales en menaçant de provoquer une grève à grande échelle et paralyser réellement le secteur du transport. Cette colère, affichée par plus d’un chauffeur, suite au recours des usagers à l’application internet de Taxi «Yassir» ayant fait le buzz sur la toile.

Celui-ci, ayant raflé la clientèle, est appuyé par un autre concurrent non moins virulent occupant des espaces entiers sur les réseaux sociaux en l’occurrence Taxi Amir. Ces deux taxis, agissant à partir de deux plateformes internet, sont aisément repérables. Il suffit de télécharger l’application pour pouvoir faire appel à leurs services en leur expédiant des textos tout en leur indiquant le lieu du rendez vous pour que Amir ou encore Yassir se présentent sur le champ. Du coup, cette situation, n’étant pas du goût des détenteurs des agréments officiels, menacent, tout en jurant par tous les saints, que seul le recours à la rue serait salutaire expliquant que «ces applications ont, depuis leur apparition, impacté leur gagne pain et compromis l’avenir de leur profession. D’autant plus, ces taxis-internet sont anonymes, ils ne sont pas identifiables, ils sont dépourvus des certificats d’existence devant leur être attribués par les services fiscaux. Tout comme ils sont dépourvus de toute la paperasse leur permettant d’exercer une telle profession. Une telle question a été confirmée par la direction de wilaya en charge des transports.

Dans le tas, l’on a affirmé que «cette entité (direction des transports) n’a aucunement accordé une quelconque autorisation ni d’agreement aux soutenants d’une telle pratique ». Autrement dit, les deux taxis, faisant la razzia sur la toile, sont totalement identiques aux taxis clandestins. Les chauffeurs et des propriétaires des entreprises de taxis, dont la majeure partie est créée dans le cadre des dispositifs de l’emploi de jeunes, crient à l’arnaque tout comme ils revendiquent l’ouverture d’une enquête aux fins de tirer au clair ce qu’ils appellent « la supercherie du siècle». Devenir chauffeur chez Taxi Yassir et Taxi Amir est facilement accessible.

Il suffit de cliquer sur l’application pour qu’une page s’ouvre donnant accès un formulaire à remplir tout en y laissant les coordonnées du concerné. Bien évidemment, ce postulant doit été véhiculé. En un laps de temps, son téléphone sonne, son interlocuteur lui annonce l’heureuse nouvelle en lui faisant part de son recrutement. Tout comme on lui annonce qu’il est accepté à commencer à travailler sur le champ en lui proposant immédiatement une course en déposant un client dans la destination voulue par ce dernier. C’est un peu comme le cas des ventes se réalisant aux coûts de plusieurs milliers de dinars sur internet. Des dizaines d’applications sont ouvertes sur la toile proposant des produits lambda contre le paiement à la livraison. L’acheteur a droit à un produit de pacotille dés qu’il passe à son utilisation. Il s’agit très souvent des appareils électroménagers. Et dire que l’internet fait bien les choses chez ces utilisateurs des technologies de l’information.

Mohamed Aissaoui