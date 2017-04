<span style='text-decoration: underline;'>Campagne électorale</span>:<br><span style='color:red;'>Le temps de passage des candidats dans les médias réparti</span>

Le tirage au sort des créneaux horaires pour l’expression directe des candidats des partis politiques et des listes indépendantes pour s’exprimer dans les médias, a été organisé hier à la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE).

Alger: Samir Hamiche

Cette opération qui permettra aux candidats de connaître leurs temps d’antennes sur les écrans de l’entreprise nationale de télévision et sur les ondes de la radio algérienne, a été organisée à la salle de cinéma Algéria à Alger, en présence des représentants des partis politiques et des listes de candidats.

En effet, tous les partis et listes participantes aux législatives du 4 mai prochain, auront droit à une répartition de passage à la télévision et radio nationale.

Les médias autorisés à la diffusion de discours directs des candidats, disposent de 2 heures par jour en unité de cinq minutes par parti politique qui seront répartis sur les partis selon la proportion de leur participation et cela durant les 20 jours de la campagne. Le nombre d’unités pour chaque parti politique, se fera en fonction de son

poids électoral, explique le représentant de la Haute instance indépendante de surveillance des élections Ali Gharzouli. Il a précisé que la technique utilisée dans le tirage au sort «assurera un passage à l’ensemble des candidats de manière juste et équitable». Le même responsable qui signale que les enregistrements vont commencer à partir de jeudi et se dérouleront dans les studios au Centre d’expression directe du Club des Pins.

Le ministre de la Communication et le président de la HIISE se sont rendus hier matin au centre d’expression directe, au Club des Pins, pour constater de visu la mise en place du dispositif technique et humain aux fins de ces enregistrements. «Tous les moyens techniques et humains sont réunis pour que les enregistrements puissent se dérouler dans de bonnes conditions» a déclaré Hamid Grine.

Pour ce qui est de la couverture des législatives par la presse étrangère, le ministre de la communication a indiqué que son département avait enregistré pour le moment, dix demandes d’accréditation, laissant entendre que d’autres sont attendues dans les prochains jours. Toutefois, Grine admet que les législatives n’ont pas le même intérêt médiatique international que la présidentielle.

Le président de la HIISE, Abdelwahab Derbal, a révélé que le nombre d’observateurs internationaux est de 300. La ligue arabe, l’Union africaine et l’OCI, ont déjà arrêté le nombre de leurs observateurs.

Reste donc l’EU et l’ONU pour que le dispositif de supervision internationale soit complété.

Il a demandé enfin aux partis politiques de se mettre en contact avec les responsables en charge des enregistrements de l’expression directe.