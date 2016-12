<span style='text-decoration: underline;'>Les partis islamistes prennent les devants</span>:<br><span style='color:red;'>Le temps des alliances</span>

Les partis islamistes veulent mettre toutes les chances de leur côté pour arracher le meilleur résultat possible lors des prochaines joutes électorales. Pour ce, les leaders de ces partis veulent mettre de côté leurs sempiternelles querelles de leadership et trouver les points et les affinités qui leur permettraient de lier les alliances les plus solides.

Ainsi, des discussions très avancées selon le président du Front du changement (FC), Abdelmadjid Menasra, ont été faites en ce sens avec le partis de …Mori, le Mouvement de la société pour la paix( MSP). Menasra a révélé hier mardi, l’existence de «concertations continues» avec MSP) en vue de conclure une alliance entre les deux formations politiques dans un souci de «défendre les intérêts du pays».

Il faut rappeler ici, que Menasra était déjà un leader important dans le MSP, présidé à l’époque par Aboujerra Soltani, avant qu’il ne décide d’en sortir et de fonder son propre parti qu’est le Front du changement.

Bien sûr en l’état actuel des choses, on ne parle que d’une alliance et non d’une fusion. Une idée de fusion que certaines sources avancent comme plausible, vu le recul enregistré par les partis islamistes ces dernières années. M. Menasra a révélé que «le dialogue entre sa formation

politique et le MSP se poursuit», soulignant «la volonté des deux partis de conclure une alliance». Un procédé d’alliance qui semble sied au président du FC qui n’a pas hésité à saluer la conclusion d’alliances entre les différents partis de l’opposition «à condition, a-t-il dit, qu’elles soient positives sur la scène politique».

Concernant les prochaines élections législatives et locales, M. Menasra a souligné la nécessité d’organiser des élections «honnêtes, libres et transparentes à même de consacrer les principes de démocratie et de contribuer à la préservation de la stabilité et de la sécurité du pays».

Il a insisté à cet effet, sur l’importance de «réaliser le développement, améliorer les conditions socio-économiques à la lumière de la chute des prix du pétrole, de protéger le pouvoir d’achat, les libertés individuelles et collectives, la liberté d’expression et les droits des travailleurs et de lutter contre la corruption et le clientélisme».

Il faut dire que les prochaines législatives sont d’une importance capitale pour les partis algériens qui savent très bien qu’à la lumière de la nouvelle loi sur les partis, il y a de forts risques de voir plusieurs formations politiques disparaître totalement de la scène politique nationale.

Nabil.G