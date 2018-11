<span style='text-decoration: underline;'>Sonelgaz d'Oran </span>:<br><span style='color:red;'>Le temps des coupures</span>

La direction de distribution du gaz et d’électricité de Senia (Oran) relevant du groupe Sonelgaz entamera, dans les jours à venir, une vaste campagne d’urgence visant le recouvrement des créances impayées dépassant 1 milliard et 46 millions DA, a-t-on annoncé dimanche. Dans ce cadre, plusieurs dispositions vont être prises dans les jours à venir pour le recouvrement des créances impayées par des abonnés ordinaires n’ayant pas honoré leurs factures, a-t-on expliqué de même source. «Cette situation nous met dans l’obligation de procéder à la coupure de l’alimentation d’énergie électrique et du gaz aux abonnés qui fuient le paiement de leurs factures au niveau des 24 sur les 26 communes de la wilaya couvertes par la direction de Senia», a-t-il souligné. Oran et Bir El Djir relèvent de la direction d’Oran. Ces dispositions seront entreprises après avoir épuisé touts les voies et moyens pour recouvrer les créances qui ne cesse d’agrandir causant d’importants dégâts à la société, notamment pour ses équilibres financiers, a-t-il ajouté. La société espère de bonnes suites de cette campagne, notamment par les abonnés concernés, dont certains zones enregistrant des taux élèves de non paiement des factures, afin d’éviter le recours à la coupure du courant, a-t-il souhaité.