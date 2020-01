<span style='text-decoration: underline;'>Le président turc Recep Tayyip Erdogan depuis hier à Alger</span>:<br><span style='color:red;'>Le temps des grands projets</span>

Il y a une volonté de construire un partenariat gagnant-gagnant d’exception est la dimension que prend l’économie dans cette visite. En effet, le président turc ne s’en cache pas et annonce la présence dans sa délégation d’un grand nombre de chefs d’entreprises turcs.

«L’Algérie est un pays important pour la stabilité dans la région. Nous avons été tranquillisés de voir l’Algérie prendre part à la Conférence de Berlin». Ce sont là, les propos du président turc, Recep Tayyip Erdogan, lors de la déclaration qu’il a faite à l’issue de l’entretien qu’il a eu avec le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Le Président Erdogan a entamé, hier, une visite d’amitié et de travail de deux jours en Algérie. Ce témoignage du poids et du rôle de l’Algérie dans la région d’Afrique du nord et du Sahel met en évidence la confiance dont fait montre Ankara dans les capacités d’Alger d’éviter un effondrement de la Libye. C’est aussi une preuve de la solidité des relations entre les deux pays et notamment le respect mutuel qui les caractérise. Accueilli, à son arrivée à l’aéroport international Houari-Boumediene, par le président Tebboune et des responsables de l’Etat, ainsi que des membres du gouvernement, Recep Tayyip Erdogan est donc venu en ami et les approches quelquefois divergentes sur des questions d’ordre international, n’auront aucun impact sur les relations entre les deux pays, d’un côté comme de l’autre, qu’on voudrait très proches de l’excellence.

On en veut pour preuve de cette volonté de construire un partenariat gagnant-gagnant d’exception est la dimension que prend l’économie dans cette visite. En effet, le président turc ne s’en cache pas et annonce la présence dans sa délégation d’un grand nombre de chefs d’entreprises turcs. Ces derniers ont organisé conjointement avec leurs homologues algériens une forme d’Affaire, en marge de la visite de travail et d’amitié. De fait, le renforcement de la coopération économique entre l’Algérie et la Turquie est un objectif central de la visite. Cette coopération enregistre ces dernières années une dynamique particulière, avec la réalisation de nombreux projets de partenariat et l’accroissement du niveau des échanges, sera au menu, dimanche à Alger, d’un forum d’affaires présidé conjointement par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad et le président turc, Recep Tayyip Erdogan.

Durant la période allant de 2003 à 2017, pas moins de 138 projets d’investissement impliquant des promoteurs turc, devant générer 33.859 postes d’emplois, ont été déclarés au niveau de l’Andi pour un montant global de 474 milliards de DA, selon un bilan du ministère de l’Industrie. En 2017, la Turquie avait détrôné la France en se plaçant en haut du tableau des investisseurs étrangers déclarés, avec un volume financier de 169 milliards de DA, permettant la création de 12 306 emplois. Le secteur de l’industrie est en première position dans la répartition sectorielle des investissements turcs en Algérie, représentant 59% en nombre de projets, 90% en flux et 64% en termes d’emplois créés sur l’ensemble des projets inscrits au niveau de l’ANDI.

Plusieurs accords de partenariat ont été conclus entre l’Algérie et la Turquie, notamment dans les domaines de la sidérurgie, de l’industrie, de l’agroalimentaire, du tourisme et de la culture. Mais, c’est surtout dans le textile et la sidérurgie que ce pays a investi considérablement en Algérie. Un projet de construction d’un complexe de textile à Relizane appartenant à la joint-venture Tayal, formée de deux filiales du Groupe public national de textile Getex, du holding Madar (ex. Snta) et de l’entreprise turque Intertay, est en cours de réalisation.

Dans le secteur énergétique, la compagnie nationale, Sonatrach, à travers sa filiale SPIC (Sonatrach Petrolium Investment Corp) et la compagnie turque CPEY, filiale de Ronesans, ont signé en septembre 2019 à Istanbul l’ensemble des contrats nécessaires au lancement des études d’engineering du complexe pétrochimique pour la production de propylène et de polypropylène (PDH-PP) à Ceyhan en Turquie. Ce sont là quelques exemples d’importants projets algéro-turcs qui mettent en évidence une densité de coopération qui a détrôné toutes les relations d’affaires de l’Algérie avec le reste du monde. La Turquie est présentement le premier investisseur en Algérie avec un volume d’échange supérieur à 4 milliards de dollars qui sera porté à 5 milliards de dollars à très court terme.

Nadera Belkacemi