On reproche aux pays en voie de développement (pour reprendre une expression d’un autre temps) de ne pas traiter comme il se doit les migrants qui affluent sur leurs terres et de faire fi des si sacrés principes du droit de l’homme. Des pays que l’on présente comme l’anti thèse de ce qui se passe en Occident, ce monde si exemplaire à tous les niveaux et si adulés par ces prétendus défenseurs de ces droits de l’homme dans ces endroits de la sphère sud.

Ce fut le cas avec l’Algérie qui pourtant dans un environnement régional des plus instables et violents a ouvert ses frontières à des milliers de migrants africains, avant d’en rapatrier certains avec l’accord préalable et parfois à la demande de leurs pays d’origine. Une opération qui s’est faite dans le respect des droits de l’homme, mais ceci n’a pas dissuadé certains pseudos néo défenseurs des droits de l’homme de monter en épingle toute une campagne malsaine allant jusqu’à accuser les Algériens de racisme et autres accusations malveillantes dont l’objectif inavoué n’est autre que de mettre notre pays en difficultés vis-à-vis des instances internationales. Une cavale malheureuse alors que l’Algérie n’a fait que mener une lutte louable contre une exploitation éhontée de certains réseaux qui utilisent ces gens dans la mendicité et autres vices nuisibles et même avec un risque certain d’insécurité et d’infiltration de groupes terroristes.

Au même moment, on n’arrête plus de nous louer le grand cœur des pays occidentaux dans un grand mensonge qui ne tient plus la route. Le calvaire de l’Aquarius et de ces centaines de migrants qui ont vu tous les ports de l’Europe se fermer devant leur misère et en particulier ceux de cette France si vénérée par nos nouveaux dévoués de Paris, dont le ministre des Affaires étrangères a cloué plus d’un en expliquant que ces migrants devaient être emmenés à Valence en Espagne et non en Corse qui est plus loin de l’Italie premier pays qui a refusé d’accueillir l’Aquarius !

Mais laissons un peu la belle terre des droits de l’homme de Macron et allons voir du côté de la grande démocratie de l’Amérique de Trump. Là, on n’a pas hésité à séparer de pauvres enfants de leurs parents clandestins, sans aucun état d’âme. Et si Trump a fini par céder, ce n’est nullement face au tollé qu’il a provoqué au sein de la classe politique ou associations des droits de l’homme, mais juste par rapport à la position de sa fille et de sa femme. Le message de l’Occident est clair sur le sujet «l’Occident n’a pas vocation à abriter toute les misères du monde», alors on a trouvé la parade: fourguer le bébé à des pays du sud comme l’Algérie et autres et faire agiter de l’intérieur les nouveaux défenseurs de la veuve et de l’orphelin, chargés de noircir l’image de leurs pays et apporter une caution morale à ce nouvel Occident pervers et vicieux.

Par Abdelmadjid Blidi