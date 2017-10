Ce qui n’était qu’un vague projet il y a quelques années seulement, est en train, aujourd’hui, de se concrétiser sur le terrain. En effet, le financement islamique verra le jour avant la fin de l’année en Algérie. Même si au début cela ne concernera que deux banques publiques, il sera par la suite, en 2018, adopté par les autres banques.

Ce genre de financement est devenu par les temps qui courent, inévitable, car, une banque partie des commerçants et autres opérateurs refusaient de domicilier leurs comptes dans ces banques à cause, il faut bien le reconnaître, de la «riba». Que ce refus soit justifié ou non, il n’en demeure pas moins qu’il a créé une réalité sur le marché des finances qui a privé le pays de milliards de dinars de bancarisation ou d’épargne.

Il devenait en effet, aberrant dans un pays touché par une profonde crise financière, de se priver de cette imposante masse d’argent qui croupissait dans des coffres-forts domestiques où s’entassaient dans des hangars et autre lieu pour échapper à tout contrôle de l’Etat qui ne pouvait en bénéficier, ni les fructifier et les réinvestir dans l’économie nationale. Il fallait bien se résoudre avec le temps à suivre la tendance et pouvoir contrôler ainsi le flux financier dont une bonne partie voguait dans des zones obscures, causant de graves manquements à l’économie du pays.

Le Premier ministre lui-même, en présentant son Plan d’action devant le parlement, a jugé la chose absurde, puisque dira-t-il, les banques occidentales ont déjà opté pour ce genre de finance bien avant nous, alors que nous sommes un pays musulman, en droit d’être les premiers à le faire.

Le président de l’Association des banques et des établissements financiers (ABEF) Boualem Djebbar, ne dit pas autre chose et abonde dans le même sens en relevant tous les avantages qui découleraient de ce nouveau mode de finance; «Il y a un marché et une clientèle qui sollicite ce type de financement. Les banques doivent donc répondre à cette demande». Il fait part, aussi, clairement de ses attentes quant à ce financement islamique en espèrent que l’introduction de cette finance dans le paysage bancaire du pays, connaisse un succès notamment en matière de bancarisation, de drainage d’épargne et en terme de participation au développement économique.

Les objectifs sont donc clairs et les taux de réussite au plus haut, donc, il suffit d’attendre le passage effectif à l’acte.

Par Abdelmadjid Blidi