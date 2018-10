La crise à l’APN boucle ses quinze jours et toutes les parties en conflit campent sur leurs positions. Rien de tangible n’a vraiment changé et les choses sont au point mort avec ce risque de plus en plus grandissant d’un pouvoir législatif totalement hors de circuit.

Le président de la Chambre basse fait plus que tenir, puisqu’il vaque le plus normalement à ses occupations en investissant le terrain et même organisant des rencontres et réunions avec le personnel de l’hémicycle.

Pourtant, les ultimatums se sont enchaînés et de 48 heures, on est passé à trois jours, en fin de semaine, mais aucun départ, ni démission de Said Bouhadja n’est venue clore ce feuilleton jamais connu dans les annales de l’histoire politique du pays. C’est le statut quo total et personne ne sait plus par quel bout prendre cette péripétie inédite au boulevard Ziroud Youcef.

Pourtant, en face de lui, le Président de l’APN a deux poids lourds de la scène politique algérienne : Djamel Ould abbés, Secrétaire Général du puissant Fln, et le Secrétaire Général du RND et néanmoins Premier ministre, Ahmed Ouyahia. Les deux n’ont pas caché leur plus que souhait de voir Bouhadja descendre de son perchoir. Il ne s’agissait pas d’allusion, de lecture entre les lignes mais d’un appel clair au départ. Mais les deux forces majoritaires dans toutes les assemblées élues qui gèrent le pays, n’ont pas déstabilisé le vieux moudjahid.

Il faut dire que Bouhadja se sait la loi de son coté. Il se sait dans la légalité, car aucun texte dans le fonctionnement du parlement ne joue contre lui. Le plus grave dans tout cela, à croire des hommes de droit, c’est de savoir que le président de l’APN peut convoquer la plénière pour étudier toute loi sans qu’il y ait nécessairement présence des députés de la majorité. L’article 58 du règlement intérieur est clair à ce sujet « Les débats de l’Assemblée populaire nationale sont valables quelque soit le nombre des députés présents. La présence de la majorité des députés est nécessaire pour la validité du scrutin », mais bien plus grave que cela, ces lois peuvent être adoptées sans qu’il y ait quorum, puisque poursuit le règlement « le scrutin est reporté à une séance ultérieure qui ne peut se tenir moins de six heures et plus de douze plus tard ». En ce délai, le scrutin est validé quelque soit le nombre des députés présents.

Donc, à tourner ce règlement dans tous les sens, on pourrait se retrouver à débattre et à voter la Loi de finances, par les seuls députés de l’opposition, avec les conséquences que l’on devine quant à son approbation. Autant dire que nous sommes là en face d’un dilemme sérieux et que le temps ne joue pas en faveur de la majorité ni du gouvernement.

Par Abdelmadjid Blidi