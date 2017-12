Il y a eu beaucoup de présents et quelques absents. Tout ce beau monde devait discuter de l’état du football dans notre pays, faire le bon diagnostic et sortir avec les meilleures solutions. Enfin, le but du symposium sur «renouveau du football national» devait être cela. Il devait surtout permettre de mettre en pratique toutes les résolutions arrêtées lors de ce grand rendez-vous footballistique.

En sera-t-il le cas ? Personne ne pourra jurer de rien, tellement ce monde est pourri à tous les niveaux, gangrené par l’argent, l’affairisme et étouffé par des ego surdimensionnés. Mais ceci ne doit pas remettre en cause la rencontre en elle-même. La nouvelle équipe fédérale qui a cumulé les gaffes depuis son installation, a au moins eu le mérite de regrouper toute la famille du football algérien pour débattre de ce sport qui déchaîne toutes les passions dans notre pays.

Les critiques ont fusé de partout, et il suffisait de tendre le micro à n’importe quel participant pour n’entendre que les noms d’oiseaux et de quolibet des uns par rapport aux autres, ce qui renseigne sur le gouffre qui sépare aujourd’hui les acteurs majeurs de la discipline.

Toutes les personnes présentes étaient par ailleurs d’accord sur une seule chose; le football algérien est malade. Même l’équipe nationale qui a caché la forêt pendant des années, a fini par se dévêtir et montrer ce mal profond. Et c’est justement cet échec des Verts qui a secoué les responsables qui ont enfin admis que rien n’allait plus dans cette discipline où le niveau est affligeant, où le régionalisme est manifeste et les incompétences criardes à tous les niveaux.

Le professionnalisme de façade qui a couru jusqu’à aujourd’hui, s’est révélé être un maquillage porté par une femme bien trop laide pour tromper son monde. Tout est à refaire. Tout est à revoir. Sur ce point, tout le monde est d’accord. Mais, la grande question reste la capacité du nouveau bureau fédéral à mener à bien cette mission. Un bureau qui s’est surtout distingué par son amateurisme et son incapacité chronique et flagrante à gérer comme il se doit les affaires du football algérien.

Mais c’est peut-être là la dernière occasion pour Zetchi et son équipe de sauver leur mandat et de s’inscrire en lettres d’or dans l’histoire du sport algérien. Le défi est grand et pour le réussir il faut à chacun oublier sa petite personne et ses petits intérêts. En seront-ils capables ? Seul le temps nous le dira.

Par Abdelmadjid Blidi