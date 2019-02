Les choses sérieuses commencent dans la course à la présidentielle. Déjà, les forces politiques influentes se mettent en mode de mobilisation et les intentions des uns et des autres commencent à sortir des petits cercles pour devenir publiques et assumées.

Si certains ont assouvi leur plaisir à nous passer des candidats- clowns pour un certain temps, les choses ont tendance à entrer dans des moments autrement plus sérieux que le triste spectacle auxquels nous avons eu droit ces dernières semaines.

Ainsi, les ténors de la politique reprennent la main à commencer par les partis de l’Alliance présidentielle qui ont accéléré le mouvement en rencontrant leur bureau politique et leur base, et en se déterminant clairement sur leur candidat pour cette course capitale pour l’avenir du pays.

Le chef du RND a encore une fois exprimé clairement son invitation au président de la République à se présenter pour un 5éme mandat et il en est de même pour les autres partis de cette alliance. Il faut dire que les progrès enregistrés par l’Algérie dans le domaine économique, la stabilité, la sécurité et les avancées dans la pratique démocratique sont autant d’atouts pour ces partis à mettre en avant pour convaincre la population.

L’Algérie a réussi et brillamment, il faut l’avouer, à négocier au mieux la difficile passe financière qu’elle a connu en 2014, à cause de la chute brutale des prix du pétrole. Et contrairement à tout ce qui a été avancé ici et là, nous n’avons pas connu la crise déjà vécue dans les années 80. Des mécanismes fiables ont été mis en place et le pays a continué à fonctionner sans que cela n’ait aucune répercussion négative sur la vie des citoyens.

Plus encore, l’économie a connu un frémissement certain. Plusieurs secteurs ont commencé à s’imposer sur le terrain comme l’industrie automobile. Mieux encore, une dynamique d’exportation jamais connue auparavant en Algérie a touché de nouveaux secteurs en dehors de celui des hydrocarbures. La dynamique de l’habitat s’est renforcée encore davantage et des centaines et des centaines de cités nouvelles ont été livrées dans les temps. La Santé a connu l’inauguration de nouveaux établissements dont certains spécialisés dans les maladies lourdes comme le cancer. L’Education a gardé ses finances et plusieurs autres écoles ont été construites, au moment où des milliers de jeunes universitaires ont été recrutés.

Des réalisations palpables sur le terrain et qui seront autant d’éléments que ne manqueront pas de mettre en avant ces partis qui savent que la réalité sur le terrain et l’ampleur des réalisations enregistrées jusqu’alors, sont autant d’atouts qui jouent en leur faveur.

Par Abdelmadjid Blidi