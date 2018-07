<span style='text-decoration: underline;'>Championnat national U20 filles et U21 garçons de handball Akid Lotfi</span>:<br><span style='color:red;'>Le titre 2018 en jeu</span>

Le coup d’envoi du championnat national de handball des catégories U20 filles et des U21 garçons, a été donné dimanche passé, à la salle omnisports Akid Lotfi.

Ce rendez-vous national handballistique est organisé, par la ligue régionale ouest de handball, en collaboration avec la FAHB et la DJSL. Prennent part à ce challenge cinq équipes féminines : le Nedjm Riadhi De Bousmael (Tipaza), le GSP, Mostakbel Berrouaghia, l’Amicale d’Oran et l’AS Castors (Oran), qui disputent le titre sous forme de championnat. Chez les U 21 garçons, sept équipes participent à ce championnat. Il s’agit du Chabab Skikda, Wifak (El Oued), Nadit (Alger), Majd (Blida), Maachaal O/Abtal (Mascara), MCO Tlelat (Oran) et NR Ain El Turck (Oran). Les équipes garçons sont reparties en deux poules « A et B ». La 2e phase s’est déroulée hier, avec les matchs de classement et les demi-finales. La clôture du championnat est prévue pour ce mardi. Au regard des résultats de la première journée, certaines équipes affichent déjà leurs intentions, à l’image des filles du GSP, qui ont gagné es deux premiers matchs, face à Bousmail (27-8) et à l’AS Castors, Oran (24-12). Chez les garçons, le Nadit Alger s’est imposé aisément, sur la formation d’Ain El Turck, (22-14), et sur l’équipe d’O/Abtal Mascara, (21-19). La MAJD de Blida a aussi pris option et pourrait se distinguer, eu égard son bon comportement face à O/Abtal, Mascara, (20-17), et face à l’équipe d’Ain El Turck, en match d’ouverture,(17-10). On notera la présence d’une assistance moyenne, lors de la cérémonie d’ouverture, où le président de la ligue régionale de handball, Bounadeur Brahim a donné le coup d’envoi, après son allocution d’ouverture et une minute de silence. Enfin, il est utile de signaler, que ce challenge a été baptisé au nom du regretté ‘’Rahmoun Dahmani’’, un ancien président de fédération, qui avait beaucoup donné à la discipline de son vivant.

B.Sadek

Déclarations de coachs

Nadia Benzine, coach Nadit Alger U21 garçons: « On a bien débuté cette phase finale du championnat avec deux matchs gagnés, mais on doit faire attention à nos prochains matchs. On a abordé ce challenge, selon notre préparation. Le niveau dans l’ensemble est jugé moyen, vu la prestation des équipes participantes. Nos joueurs ont effectué un bon premier match. Ils doivent maintenir cette bonne dynamique pour la suite, pour espérer arriver en finale. Pour cela, on compte sur la volonté de nos joueurs, dont nos deux internationaux pour décrocher le titre».

Najia Attafen, Coach GSP U20 filles « On a bien préparé notre équipe, qui s’est présentée à Oran, avec l’idée d’arriver en finale, et pourquoi pas remporter le titre. Ce bon début est le fruit d’une bonne préparation durant la saison. On ne doit pas rater nos deux prochains matchs, l’un face à Berrouaghia et l’autre à l’amicale d’Oran.

Le niveau reste proche entre les deux équipes, c’est-à-dire tout juste moyen. Il faut du travail et du sérieux, pour que le handball puisse se reprendre. Je suis une ancienne internationale et ancienne sociétaire du MCA. Le handball doit revenir aux gens d’expérience, pour espérer élever le niveau. L’an passé, on a raté la finale de la coupe d’Algérie et le titre de champion, avec une deuxième place. Cette fois, on ne doit pas louper cette finale qui reste dans nos cordes ».

