<span style='text-decoration: underline;'>Handball | Challenge National U18 filles et U19 garçons - Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Le titre national en jeu à El Bahia</span>

Le championnat national de handball des catégories 18 filles et U19 garçons, a débuté vendredi passé, à Oran. Cette compétition nationale, organisée par la ligue de wilaya de handball d’Oran, en collaboration avec la DJS est domiciliée, dans quatre salles omnisports d’El Akid Lotfi, de Sid El Bachir, de Misserghine et d’Es Senia.

Et ce, eut égard à l’indisponibilité du palais des sports Hamou Boutlelis d’Oran, qui ne peut pas à abriter des manifestations sportives, vu sa dégradation avancée. Prennent part à ce championnat national, neuf clubs chez les garçons, la JS Messaissa Oran, NR Ain El Turck, MCB Ain El Beida, Ouargla, Nadi Oued Al Abtal de Mascara, Nadit Alger, Nadi Djemila de Sétif, AS Castors Oran, Nadi Abadia de Ain Defla et la JS Saoura. Chez les U18 filles, ce sont quatre clubs qui disputeront le challenge, le MF Akbou, AHB Oran, AS Castors Oran et le Nadi Bechar. Les garçons sont répartis en deux groupes, et les filles en un seul groupe. La cérémonie d’ouverture s’est déroulée, à la salle Akid lotfi, en présence du représentant de la DJS, des présidents de la ligue régionale et de wilaya, de même que d’anciens entraineurs et joueurs, ainsi que de nombreux passionnés de la discipline. Les équipes participantes disputeront ce challenge de trois jours, sous forme de championnat. Les matchs se sont poursuivis hier, et continueront durant la journée d’aujourd’hui, qui sera consacrée aux demi-finales et aux finales, avec au programme une cérémonie de clôture. Déjà certaines équipes montrent déjà leurs bonnes intentions, et prennent option, pour s’emparer du titre.

On citera chez les garçons, le club du NRB Djamila de Sétif, qui a gagné ses deux premiers matchs face au Nadit d’Alger et à l’AS Castors, Oran. Chez les filles, le club AS Castors, Oran, s’est aussi imposé, dans ses deux premières rencontres, et s’empare provisoirement de la tête du classement, en attendant la suite des rencontres, avec la confrontation face aux filles du club d’Akbou, tout en ayant un œil, sur l’autre match de l’AHB Oran, qui devait croiser le fer avec le Nadi de Bechar. On notera, que lors du match d’ouverture de ce championnat national, le tenant du titre chez les garçons, la JS Messaissa, (Bethioua), s‘est imposé face à la jeune équipe du NRT Ain El Turck, sur un score de 22 à 19. Cette équipe de Messaissa, près de la localité de Bethioua, est drivée par le jeune Othmane Karim, et ne cesse de bien se comporter, grâce à la volonté des joueurs et de son staff technique, malgré le manque de moyens et de manque de considération, de la part des autorités locales. On nous apprend, que certaines équipes participantes à ce challenge chez les garçons sont présentes, sans leurs internationaux, qui sont en stage avec l’équipe nationale à Alger. Les organisateurs se sont montrés très satisfaits, de la disponibilité des salles omnisports, qui constituent un grand plus, pour la mise sur pied des compétitions et tournois nationaux. On reviendra sur la clôture du challenge.

