Le «T’kharmit» en guise de décor urbain

Hier soir, au café des lamentations oranaises, les mauvaises langues attitrées, se sont amusées à recenser toutes les opérations, actions engagées ou projets réalisés, qui semblent aujourd’hui présenter tous les signes d’un cuisant échec consommé. Du nouveau marché de vente de véhicules d’occasion implanté sur le site des anciens abattoirs et qui reste toujours fermé, jusqu’au téléphérique, en passant par les pelouses des stades, les trottoirs rafistolés, l’éclairage public en attente, les nids de poule et les tranchées, les squats des espaces publics par les ambulants «illicites» et bien d’autres dossiers sensibles, pénalisant le cadre de vie collectif. Presque tout a été passé en revue, pour critiquer, parfois abusivement, des pratiques de gestion des affaires locales, allant souvent en contre-sens de l’efficacité et de la logique élémentaire. Les péripéties du mur en pierre de taille de la rue Mouloud Feraoun qui a failli être badigeonné avec de la vulgaire peinture «rouge et banche», reflète bien une «ruralisation» des esprits, de certains agents municipaux en charge de la maintenance urbaine. Peindre les jolies pierres en moellons d’un ancien mur de soutènement pouvant être inscrit au patrimoine immobilier de la ville, comme s’il s’agissait d’une bordure de trottoir, relève d’une ineptie sans nom. On sait pourtant, que le courageux Maire d’Oran M Noreddine Boukhatem, très versé dans la culture et la préservation des sites urbains, est l’un des responsables les plus engagés et les plus vigilants en matière de prise en charge du cadre urbain. Mais il faut bien admettre, comme le dit l’adage «qu’une seule main ne peut applaudir», et que trop d’incompétence, de laxisme et de médiocrité, encombrent quelques sphères municipales, encadrées par certains élus qui restent loin, bien loin, des préoccupations et des attentes des citoyens oranais. Usant judicieusement du mot «T’kharmit» pour qualifier le gribouillage commis par excès de zèle d’un agent communal, le président de l’Association Bel Horizon, l’une des plus actives à Oran en ce domaine de prévention des atteintes au patrimoine, a en quelque sorte résumé l’état des lieux et les conditions de prise en charge de tout ce volet, concernant l’amélioration et l’embellissement de la ville d’Oran, à l’approche des prochains jeux Méditerranéens.

Par S.Benali