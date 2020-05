<span style='text-decoration: underline;'>Crise du Covid-19 </span>:<br><span style='color:red;'>Le Tour d’Espagne 2020 ne passera pas par le Portugal</span>

Le parcours du Tour d’Espagne prévoyait une étape entière et un départ au Portugal. Ce détour a été annulé face à l’impossibilité d’y garantir les conditions optimales pour le bon déroulement de la course.

En raison de la situation exceptionnelle provoquée par la crise du Covid-19 et compte tenu de l’impossibilité de garantir les conditions optimales pour le bon déroulement de la course dans le pays, le passage de la prochaine Vuelta (20 octobre-8 novembre) au Portugal a dû être annulé.

La 15e étape devait se dérouler entre les villes de Porto et Matosinhos, et la 16e étape s'élancer de Viseu. Ainsi, après l'annulation du départ de l'épreuve à Utrecht, le tracé de la Vuelta sera à 100 % espagnol. L'organisateur, Unipublic, indique que les villes qui remplaceront Porto, Matosinhos et Viseu sont déjà trouvées. Leurs noms seront dévoilés dans quelques semaines, lorsque le profil définitif de ces nouvelles étapes sera établi.