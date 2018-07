C’est au cœur de l’été que le sujet du tourisme saharien devrait s’imposer. C’est une règle dans tous les pays qui tirent d’importants dividendes de cette activité éminemment économique. C’est aussi l’avis du ministre du Tourisme qui s’active, ces derniers jours, autour de la question en se connectant, une fois n’est pas coutume, avec les principaux acteurs du secteur. Ces derniers qui grognent sur la délivrance des visas, les prix des billets d’avion et l’absence de promotion de la destination Sud algérien au niveau des pays émetteurs de tourisme, s’en tire de mieux en mieux d’année en année, même s’il reste beaucoup de choses à faire. Le nombre de visiteurs dans le plus beau désert du monde, demeure ridiculement bas, pour qu’on puisse parler d’activité économique au plein sens du terme. Mais disons qu’au vu du bilan de l’année dernière, la tendance haussière est une évidence. Leur nombre a doublé entre 2016 et 2017 et l’espoir de confirmer la prouesse pour 2018 est de mise.

Les aéroports du sud du pays, connaissent une activité, à défaut d’être impressionnante, elle est au moins notable. Et dans le lot de touristes qui viennent visiter les merveilleux paysages de notre grand sud, il y a des Européens, mais également des Asiatiques dont des Chinois et des Indiens. Ce qui en soi, est une excellente chose. S’ouvrir aux pays émergents, est actuellement la tendance au plan international. Que l’Algérie embarque dans ce courant est très significatif d’une vision plus adaptée à l’évolution de l’économie touristique de par le monde.

Il reste qu’actuellement, l’Algérie ne dispose pas, à proprement parler, de tous les outils à même de lui permettre d’assurer la promotion de la destination. Déjà, au plan de la communication, le canal du «Bouche à oreilles» est encore largement dominant. Et pour cause, lorsqu’on pose la question aux touristes étrangers de savoir, comment ils ont découvert l’Algérie, personne n’évoque les nombreux Salons du tourisme auxquels l’Office national du tourisme pend part, ni un hypothétique spot diffusé par une télévision occidentale ou l’une des chaînes nationales satellitaires. Non, c’est le cousin du copain du mari à la sœur qui fait découvrir les beautés du grand sud aux touristes étrangers.

Mais il ne faut pas pour autant désespérer. Ce n’est pas mal du tout que des dizaines d’Occidentaux viennent visiter le sud du pays. C’est même excellent pour l’économie locale et un bon coup de publicité pour le tourisme national. Seulement, si l’on ne comptait que sur le «téléphone arabe» pour faire avancer les choses. Ce n’est pas demain la veille que nous aurons une véritable industrie du tourisme. Le ministre du Tourisme doit le savoir.

Par Smaïl Daoudi