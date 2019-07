<span style='text-decoration: underline;'>JM 2021</span>:<br><span style='color:red;'>Le tourisme se met de la partie</span>

Le wali d’Oran, impliqué en personne dans les préparatifs pour les Jeux méditerranéens devant se tenir en 2021 à Oran, donne aujourd’hui, le compte rendu du dernier conseil des Ministres ayant longuement abordé ces Jeux pour lesquels l’Algérie se prépare d’arrache pieds.

La rencontre survient dans un contexte particulier. Mais rien n’ébranle la grande volonté des autorités locales quant à pousser de l’avant les préparatifs, d’autant plus que nous sommes à moins de 24 mois avant la tenue de cette rencontre sportive régionale méditerranéenne.

Si localement les préparatifs vont bon train, au niveau international, la ville d’Oran a été, dans un passé récent, gratifiée d’éloges par des membres de la commission technique relevant du Comité international des Jeux méditerranéens, au cours de leur visite à El-Bahia.

Le premier examen est passé avec succès par les organisateurs de cet évènement confié pour la deuxième fois à l’Algérie après avoir abrité à Alger l’édition de 1975. Pour mémoire, les déclarations du président de la commission technique du CIJM, le Français Bernard Amsalem, après avoir visité différentes infrastructures sportives en cours de réalisation et de réhabilitation, et suite à sa réunion avec les responsables des secteurs concernés par l’organisation des jeux, est venu rassurer les autorités locales, affirmant qu’elles étaient sur la bonne voie.

Amsalem n’a raté aucune occasion pour vanter les installations sportives et hôtelières ainsi que les équipements de transport dont dispose la capitale de l’ouest du pays, prédisant un «franc succès» à la 19e édition. La qualité de toutes les installations sportives et hôtelières que prépare Oran pour abriter la manifestation sportive méditerranéenne a poussé ledit responsable à placer haut la barre en confiant que le CIJM table énormément sur la prochaine édition pour en faire la meilleure depuis la création des Jeux méditerranéens en 1951.

Ce n’est donc pas le temps du relâchement d’où l’accélération par la wilaya d’Oran, des démarches portant sur la réalisation à temps des projets lancés. Le suivi est assumé par la personne du wali, Mouloud Cherifi. Un défi que les organisateurs algériens se disent prêts à relever, d’ailleurs.

D’autant que les premières impressions des membres de la commission technique du CIJM, et ce, pour leur première mission à Oran, plaident largement en faveur des organisateurs algériens.

De plus, ce comité s’attend à ce que tout soit fin prêt en matière de sites de compétition, d’entraînement et d’hébergement, avant deux ans du coup d’envoi des JM programmés pour l’été 2021.

C’est surtout le nouveau complexe sportif dont va bénéficier Oran pour l’occasion, et qui est en cours de réalisation, qui a suscité l’admiration de la délégation du CIJM. Un autre dossier, et pas des moindres, sera au menu de la rencontre d’aujourd’hui devant réunir le wali avec les journalistes sur le tourisme et la saison estivale. Mouloud Cherifi fera le tour d’horizon sur toutes les étapes ayant précédé les préparatifs de cette saison, tout comme il abordera le reste des chantiers à lancer dans ce cadre.

Il s’agit essentiellement de l’ensemble des commodités mises au profit des estivants et des touristes. L’habitat et l’investissement ne sont pas en reste de cette rencontre durant laquelle, Mouloud Cherifi étalera la politique entérinée par l’Etat. Le wali d’Oran a donc bien ciblé les sujets d’actualité pour en debattre avec la famille de la presse, en plus d’autres thématiques inscrites dans le chapitre divers.

Mohamed Aissaoui