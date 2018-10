Contrairement à ce qu’on aurait pensé, le ministre du Tourisme qui affectionne particulièrement le tourisme saharien, n’en a pas assez parlé durant le Salon du tourisme et des voyages qui a fermé ses portes hier. Pourtant, nous sommes bien aux portes de la saison. Ce n’est pas que le ministre s’en désintéresse, loin de là. Le fait est qu’après, Dieu sait combien de séminaires, de rencontres, de salons, les fonctionnaires chargés du dossier ne sont pas parvenus à solutionner le problème majeur d’une bonne randonnée au sud du pays. En attendant que le département de M. Benmessaoud trouve la solution, les Algériens du nord, comme ceux du sud, se contenteront des reportages télévisés montrant les charmes de contrées uniques au monde.

Le problème dans ces belles images, tient du fait que peu d’Algériens ont la possibilité de visiter ou d’en vivre. D’abord parce que malgré tous les efforts déployés, un séjour touristique dans le sud du pays coûte trop cher, ensuite parce que cet état de fait empêche les habitants des régions sud du pays de faire du tourisme, un moyen de subsistance. Une situation rocambolesque que beaucoup de pays de la région et d’ailleurs ne vivent pas.

Les destinations touristiques de par le monde ont réglé la question de la nature du tourisme qu’ils comptent développer. Certains pays ont opté pour le haut de gamme, alors que d’autres ont choisi l’option populaire. Ils s’y sont mis, fixé les tarifs et ciblé leur clientèle. Ce n’est manifestement pas le cas pour l’Algérie qui cumule les défauts des deux formules. Nos sites sont chers, sans la prétention du haut de gamme.

De fait, les professionnels et les touristes eux-mêmes ne savent pas quoi penser d’un pays qui leur offre tout et n’importe quoi. Le ministre du secteur qui, lui aussi, semble un peu perdu dans le bazar touristique national fait du surplace. En réalité, on n’a pas le choix, d’ailleurs personne n’a le choix. Le tourisme en Algérie profite grandement du « Bouche à oreilles ». Personne n’évoque les nombreux Salons du tourisme auxquels les fonctionnaires de l’ONT prennent part, ni un hypothétique spot diffusé par une télévision occidentale ou l’une des chaînes nationales satellitaires. Non, c’est grâce à des relations personnelles que l’on découvre les beautés du grand sud. Sans commentaire…

Par Smaïl Daoudi