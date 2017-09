<span style='text-decoration: underline;'>﻿1.800 projets hôteliers en cours de réalisation</span>:<br><span style='color:red;'>Le tourisme vole au secours de l’économie</span>

Avec le rétrécissement des recettes pétrolières, engendré par la chute drastique des prix de l’or noir, l’Etat, dans sa quête à diversifier l’économie nationale, se tourne désormais vers d’autres domaines prometteurs comme l’agriculture et le tourisme.

D’ mportants investissements ont été octroyés pour ces deux secteurs dont l’Algérie dispose d’importantes potentialités. A cet effet, un projet de modernisation de 66 unités hôtelières est lancé par les autorités au niveau de plusieurs wilayas du pays. C’est en tous les cas ce qu’a annoncé hier le ministre du Tourisme et de l’Artisanat Hacene Mermouri, en marge de la signature de la convention spécifique entre le Fonds national de développement de l’apprentissage et de la formation continue (FNAC) et le Groupe hôtellerie, tourisme et thermalisme (HTT). Dans ce cadre, le ministre a annoncé également, que 1.800 projets touristiques sont en cours de réalisation, (500 en cours d’achèvement) dont 197 à Alger. Selon le ministre, ces projets, vont assurer une fois les travaux achevés, 200.000 lits (39.000 à Alger) et 50.000 postes d’emplois directs (18.000 à Alger).

Mermouri a plaidé pour une formation continue et de qualité pour renforcer les compétences des professionnels du secteur. Le responsable a affirmé que la clé de la réussite du Schéma directeur de l’aménagement touristique (SDAT), initié par son secteur, «est, et sera la formation surtout dans un contexte où le tourisme doit faire face à la concurrence sur plusieurs fronts, celui du marché touristique d’une part, mais aussi une concurrence interne relative à la qualification de la ressource humaine, d’autre part» a indiqué M. Mermouri. Il a noté que son secteur participe «à hauteur de 2% du produit intérieur brut (PIB), un taux qui reste très faible au regard des potentialités que recèle le secteur» a-t-il estimé, ajoutant que «parmi les principaux objectifs à réaliser au titre de la concrétisation du Schéma directeur, est celui d’atteindre un taux représentant 4 à 5 % du PIB».

De son côté, le ministre de la Formation et de l’Enseignement Professionnels Mohamed Mebarki, estime que son secteur doit assurer une formation initiale pour qualifier la ressource humaine nécessaire au développement économique mais aussi, de prendre en charge la formation continue des travailleurs déjà en poste de travail, pour actualiser leurs compétences et améliorer leurs performances. Mebarki a affirmé que la convention signée entre les deux ministères, vient en application de l’accord-cadre relatif au développement des qualifications professionnelles et au renforcement des compétences nécessaires à la réalisation du programme quinquennal de développement 2015-2019.

Il a estimé que le partenariat avec le secteur du tourisme et de l’artisanat, constituait un «pas important» dans la stratégie de son ministère, laquelle, a-t-il dit, «est définitivement ancrée en tant que garant de l’amélioration de la qualité de la formation, du fait qu’elle permet une adaptation permanente des formations, aux besoins en qualifications et qu’elle intègre l’entreprise dans le processus de formation depuis l’expression des besoins jusqu’à l’insertion professionnelle des formés».

Il a, à cette occasion, rappelé que son secteur comptait 169 établissements assurant des formations dans les métiers du tourisme et de l’hôtellerie, répartis à travers 32 wilayas, dont 6 instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle situés à Boussaâda (wilaya de M’Sila), à El Taref, El Kerma (Boumerdès), Tlemcen, Tamanrasset et Ouagnoun (Tizi-Ouzou).

Alger: Samir Hamiche