<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>Le tramway circule enfin</span>

L’année 2017 a été marquée dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès par l’entrée en service du tramway, quatre ans après le lancement des travaux ayant nécessité une enveloppe de 32 millions DA. Ce moyen de transport moderne et propre a été inauguré en juillet dernier par le ministre chargé du secteur.

Dès le premier jour, le tramway a été très vite adopté par les Abbésiens qui ont découvert un moyen d’échapper aux embouteillages et autres désagréments de la circulation routière dans la capitale de la Mekkara. Ils empruntent désormais un mode de transport rapide, fiable et propre puisque fonctionnant avec l’énergie électrique.

Le Directeur local du transport, Boumedienne Riad, ne cache pas sa satisfaction. Ce sont quelque 30.000 voyageurs qui empruntent quotidiennement le tramway dans leurs déplacement au niveau des 22 stations qui jalonnent l’itinéraire de ce moyen de transport, long de 14 kms , a-t-il indiqué à l’APS, ajoutant que plus de 600 postes de travail directs ont été créés à cette occasion. Le succès du tramway réside dans le fait qu’il desserve les destinations les plus fréquentées par les citoyens comme les stations routières, les résidences universitaires, les structures sanitaires, les pôles commerciaux et les cités d’habitation à forte concentration de la population.

Ce sont toutes les couches sociales qui sont touchées , précise le même responsable.

Un succès retentissant.Pour fidéliser les usagers, il a été mis en place cinq formules d’abonnement avec des tarifs étudiés pour chaque catégorie comme celles des écoliers, des étudiants, voyageurs ordinaires, enfants et séniors. Au total, 5.500 cartes d’abonnement ont été délivrées explique le même responsable, ajoutant que les fraudeurs et les resquilleurs ne représentent que 2 pour cent du nombre total des voyageurs.

La mise en service du tramway qui dessert les principales destinations de la population a permis de réduire l’utilisation des véhicules personnels et par conséquent à atténuer la circulation automobile intra-muros. Selon le Directeur local des transports, le tramway a également contribué à la mise en valeur du patrimoine architectural de la ville et la création de nouveaux espaces urbains ayant eu des répercussions positives sur la dynamique sociale et commerciale des quartiers traversés. La réalisation du tramway a été accompagnée d’opérations d’embellissement des quartiers, de réhabilitation de 65 carrefours et leur équipement en feux tricolores ainsi que la plantation de quelque 1.600 arbres et palmiers et 600 autres arbustes.

Par ailleurs, Boumediene Riad a rappelé que ce mode de transport est encore sous garanti pour une période deux années qui permettront à ses gestionnaires de lever toutes les réserves et régler tous les problèmes susceptibles de surgir durant ces deux années.