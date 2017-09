<span style='text-decoration: underline;'>﻿Feux rouges grillés, motos sur rails et gênes des contrôleurs </span>:<br><span style='color:red;'>Le tramway de Sidi Bel-Abbès face à l’incivisme</span>

Presque trois mois, que le tramway de Sidi Bel-Abbès est mis en service pour le grand bonheur des usagers. Malgré quelques défaillances au niveau organisationnel et l’incivisme d’une certaine tranche de notre société. Donc, beaucoup reste à améliorer pour ce nouveau moyen de transport.

La première constatation, c’est le nombre incessant de contrôles de tickets. Les contrôleurs ont parfois tendance à vous demander d’examiner votre ticket plusieurs fois sur le même trajet, (c’est réciproque au tramway d’Oran). «Ça devient gênant et embarrassant de se faire contrôler deux à trois fois durant le même trajet, durant une vingtaine de minutes», lança un habituel usager du tramway de SBA. Pour les contrôleurs, ils ne font que leur boulot et ne peuvent se souvenir des passagers d’une simple desserte. Composter son ticket dans l’appareil, reste donc une formalité exigée pour les voyageurs. Certains d’entre eux se comportent avec malice et ne valident leurs tickets que lorsque les contrôleurs surgissent, afin d’éviter une éventuelle pénalité de cent dinars. Agissant de la sorte, c’est le jeu du chat et la souris, qui se répète à longueurs de journées. Les gens doivent être conscients que le fait de ne pas payer son voyage, reste du vol, tant que les 30 dinars sont les frais de déplacement sur le tramway.

Autres images négatives qui n’ont rien à voir avec le civisme, les feux rouges grillés par les automobilistes au niveau du passage du tramway. On cite les ronds points du campus universitaire celui de Dubaï ou encore l’ex-Petit Vichy et l’intersection Boulevards Issat Idir et Oulhaci Mokhtar. Si vous êtes au volant et vous respectez les feux tricolores, alors on vous dérange avec des klaxons et parfois des injures de la part des conducteurs qui sont derrière vous. Une façon de se montrer son identité de ‘ould bled’ et plus intelligent que les autres. Sauf que si un policier est placé au niveau des places citées, ces énergumènes de citoyens deviennent de gentils agneaux, respectant à la lettre le code de la route. L’autre image incessante de la Mekerra, c’est celle des imbéciles qui ne reculent devant rien, afin de placer des madriers ou des poutres en métal sur la voie du tramway, causant des retards dans les horaires. Puis, les deux roues s’ajoutent pour créer des scènes de retard civique. Des jeunes, souvent sur des mobylettes ou des motos gros cylindres, empruntent le passage des rames et souvent, se voient ‘intouchables’, à sillonner les rails, en faisant une course à toute vitesse, juste à quelques centimètres, de la rame du tramway. Les riverains sont tous du même avis, la répression serait la méthode adéquate pour en finir avec ces dépassements inutiles et souvent causant un danger à autrui.

M.Bekkar