<span style='text-decoration: underline;'>﻿Sidi Bel-Abbès </span>:<br><span style='color:red;'>Le tramway fait le bonheur des Belabbésiens</span>

Avec ses vingt-deux stations et les 14,5 kilomètres de trajets, le tramway sillonne quotidiennement les principales artères de la ville de Sidi Bel-Abbès.

Ce nouveau mode de transport urbain, bien qu’il reste une curiosité pour la majorité des citoyens, est devenu avec les jours un moyen efficace pour se promener, aller au travail ou simplement y faire un tour à la tournée-manège. «Pour seulement 30 dinars le coût d’un ticket, c’est le bonheur et malgré nos peurs durant les trois ans de chantier, le tramway est devenu en un temps réduit, le moyen de transport préféré des Belabbésiens».

Tel fut l’avis de plusieurs personnes que nous avions interrogées sur leurs premières impressions du lancement du tramway de Sidi Bel-Abbès. D’autres, veulent tout tenter afin de donner une négative image sur le tramway. Ce sont des gens qui écrivent à la façon football de notre pays.

Il faut le citer, que des défaillances existent pour cette première à la Mekerra. Des fois, les appareils de validation de tickets sont hors service.

Cela revient au jeu des enfants qui empruntent le tramway à longueur de journée. Des enfants qui n’ont presque aucun moyen de se distraire durant cet été, se permettent d’emprunter ou rarement, acheter un ticket d’embarquement. C’est donc le jeu du chat et la souris qui se répète tous les jours. «Laissez-les faire, ils découvrent ce moyen de transport pour la première fois de leur vie». Ils vont s’habituer au fil des jours» lance un voyageur. C’est pourquoi les contrôleurs sont souvent indulgents envers les bambins. Puis, il y a le manque des rames qui sillonnent Bel-Abbès car, avec le temps d’attente qui peut durer parfois plus d’une demi-heure (comme c’est le cas expérimenté à la station Sogral), on s’attend à ce que cette situation s’améliore et surtout, le début d’abonnement tant attendu par les gens qui sont obligés de prendre le tramway plusieurs fois par jour. Aussi, certains panneaux de circulation sont mal positionnés et cela revient à nos représentants (y compris l’APC) qui doit au moins connaître l’utilité de ses rues. Pour beaucoup de belabbésiens, fini le diktat de certains taxieurs et leurs vulgarité lancés devant leurs clients (et pire, clientes). Encore, les bus qui entassaient les gens tels des sardines dans des bus aux films ‘western’. En réalité, les taxieurs commencent déjà à sentir l’effet négatif du tramway sur leurs chiffres d’affaires en baisse. De 5 heures du matin à 23 heures, le tramway affiche complet et c’est tant mieux pour les citoyens.

M.Bekkar