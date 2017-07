Dans l’incompréhension des citoyens de Sidi Bel-Abbès, cette énième annulation de l’inauguration du tramway de la ville a multiplié des versions et des malversations de ce demi-échec. L’on se rappelle que lors de la visite de l’ex-ministre du Transport, il a été décidé l’inauguration du tramway pour la date de la fête de l’Indépendence nationale, coïncidant avec le cinq Juillet dernier. Or, rien ne fut et on parle du 20 ou 21 de ce mois pour enfin voir les gens prendre ce fameux tramway dont la couleur orange claire fut très critiquée et sur quelle base on a choisi cette ‘triste’ couleur. En attendant, le tramway effectue à longueur de journée, des essais à petites et grandes vitesses et des rotations continues sur la distance de 14,5 kilomètres de rails érigés.

M.Bekkar