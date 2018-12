<span style='text-decoration: underline;'>Ouargla </span>:<br><span style='color:red;'>Le tramway, un moyen de transport moderne venu accompagner l’extension urbaine</span>

Le tramway de Ouargla, en service depuis une dizaine de mois, est l’un des grands projets retenus en 2018 en faveur de cette wilaya pour renforcer le transport urbain et accompagner l’extension de cette ville du Sud du pays.

La mise en exploitation de ce moyen de transport moderne n’a pas manqué de renforcer les atouts d’attractivité de cette ville saharienne et l’embellissement du cadre urbain de Ouargla à travers les multiples opérations de reconfiguration et d’aménagement urbain l’ayant accompagné et ayant apporté une valeur ajoutée et une touche de modernité tout au long de son tracé, à l’instar de la partie jouxtant le musée saharien ou le flanc Ouest d’Ouargla, à la sortie de la ville, ou le tramway serpente de petites dunes de sable.

Bien qu’ils aient été réticents au lancement de ce projet structurant et contribuant à la modernisation de Ouargla et en dépit des désagréments en raison du retard accusé dans l’exécution des travaux du fait de la nature des reliefs sablonneux, de la perturbation du trafic routier et urbain, de la gêne causée aux commerces, et des dérangements fréquents causés par les coupures temporaires des réseaux d’électricité et de téléphonie, les habitants de la ville ont vite fini par l’adopter. Après sa mise en service en mars dernier, les habitants de la ville se sont aussitôt habitués à emprunter le tramway qui leur a apporté diverses prestations de confort, dont la ponctualité, la rapidité, et son exploitation sur une bonne tranche horaire, jusqu’à 23 heures, notamment pour ceux de la cité En-Nasr (périphérie de Ouargla) et les étudiants. Employant plus de 400 agents permanents, des différents services techniques et administratifs, le tramway de Ouargla, le 5ème à être mis en service dans le pays par l’entreprise du métro d’Alger (EMA), à impact écologique et ayant nécessité pour sa réalisation un investissement de 40 milliards DA, assure la couverture d’un réseau long de 9,7 km avec une capacité de transport de plus de 3.000 passagers/ heure. Son tracé est jalonné de 16 stations, de la cité En-Nasr au centre-ville, via les pôles universitaires, la gare multimodale, diverses institutions, édifices publics, et entreprises.

Le tramway pour l’impulsion d’autres domaines d’activités

Le tramway d’Ouargla, dont la conception a été adaptée à la nature et au climat sahariens, constitue la concrétisation d’engagements faits par les pouvoirs publics pour l’amélioration du cadre de vie de la population locale, et la dynamisation des différentes secteurs et domaines d’activités économiques, a estimé Hadj Chetioui, un notable de la ville. Pour le directeur du Tourisme et de l’artisanat (DTA), Abdallah Belaid, «toute relance des activités touristiques dans la région requiert la mise en forme de projets structurants, à l’instar du tramway, l’aménagement de structures aéroportuaires, susceptibles d’apporter un plus au tourisme dans la région».

Approchée par l’APS, Mme. Rabéa, quadragénaire, a énuméré divers avantages offerts par ce moyen de transport urbain, soulignant que «le tramway lui permet d’accompagner son fils (8 ans) aux besoins spécifiques, dans des conditions confortables au centre spécialisé existant au centre ville d’Ouargla».

Abondant dans le même sens, Djamel, employé à l’université de Ouargla, a évoqué la propreté et la sécurité parmi les avantages offerts par le Tramway et faisant défaut chez les transporteurs privés, avant d’émettre le souhait de voir cette propreté perpétuée par l’implication de tout un chacun pour la préservation de cet acquis.

Près de 2.200 passagers empruntant le tramway se sont abonnés, au premier mois seulement de sa mise en service, selon les responsables de SETRAM, ajoutant que l’opération n’a cessé depuis de connaitre une tendance à la hausse de la part aussi les citoyens, notamment les étudiants et les travailleurs. L’on a estimé alors que ce nombre était relativement important par rapport à la courte durée de lancement du tramway, traduisant ainsi l’efficacité de ce service public. La nouvelle formule d’abonnement unique, entre SETRAM et l’entreprise publique de transport urbain et semi-urbain (ETUSU), portant sur un abonnement mensuel de 1.200 DA, lancée le 5 juillet dernier, permet aux passagers de circuler librement avec leurs moyens de transport.