<span style='text-decoration: underline;'>Lutter contre le Covid-19</span>:<br><span style='color:red;'>Le travail de sensibilisation recommandé </span>

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a appelé hier à Alger les acteurs associatifs à intensifier le travail de sensibilisation des consommateurs et ce, pour stopper la propagation du Covid-19.

Le ministre, qui s’est réuni hier à Alger avec des représentants de la société civile, a estimé que les associations doivent jouer plus que jamais leur rôle leader dans la sensibilisation et le conseil des citoyens au niveau local en utilisant l’ensemble des outils de communication possibles. Le but, selon le même responsable, est d’inciter les citoyens à faire preuve d’esprit de responsabilité et d’appliquer les mesures de prévention édictées tout en évitant que les enfants et les personnes âgées de plus de soixante ans, sortent de leur domicile sans nécessité.

Le ministre a rappelé que son département a «pris la décision de rouvrir certains commerces car on était proche de la fin de cette crise sanitaire». En revanche, indique-t-il, les comportements de certains consommateurs observés récemment tendent à allonger la durée de cette crise sanitaire».

Suite à l’afflux de certains citoyens sur les différents commerces, souvent sans prise en considération des mesures de distanciation sociale et de port du masque médical, le ministre a estimé nécessaire de renforcer le travail de sensibilisation des citoyens dans le but de limiter la durée de cette crise sanitaire.

Le recours aux «masques alternatifs» en tissu contribuera à assurer leur disponibilité

Dans le cadre de la sensibilisation des citoyens, le ministre délégué chargé de l’industrie pharmaceutique, Dr. Lotfi Benbahmed a indiqué que le recours aux «masques alternatifs» en tissu contribuera à assurer leur disponibilité au profit de tous les citoyens. Depuis le début de la propagation du nouveau coronavirus, de nombreux pays du monde frappés par cette pandémie se sont lancés dans la fabrication des «masques alternatifs» en tissu homologué lavables et réutilisables.

Pour le ministre délégué, amener la société à porter ce nouveau type de masque pour prévenir contre le coronavirus introduirait cette pratique «dans la culture et les habitudes de la société».

Le Dr Benbahmed a assuré que les stocks au niveau de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) s’élevaient actuellement à 20 millions de masques, faisant état de la réception prochaine de 10 millions de masques supplémentaires en provenance de la République populaire de Chine.

