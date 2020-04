<span style='text-decoration: underline;'>ASMO | Alors que l’avenir du championnat est incertain</span>:<br><span style='color:red;'>Le travail individuel des joueurs perturbé</span>

Les joueurs de l’ASMO setrouvent confrontés au confinement total, en raison de la propagation de la maladie du coronavirus qui ne cesse de prendre des proportions alarmantes.

En effet, devant une telle situation, la trêve est encore une fois reportée par les autorités nationales pour deux autres semaines, à savoir, jusqu’au 19 avril. Le sport en général est à l’arrêt et on commence déjà à douter d’une éventuelle reprise du championnat étant donné que les conditions ne permettent pas la reprise des compétitions.

Cependant, on commence aussi à évoquer l’avenir de l’équipe asémiste, mais aussi de l’effectif actuel dans le cas où on venait à suspendre le championnat. Les responsables du club de Medina Jadida, sont dans l’expectative et préfèrent ne pas évoquer ce volet actuellement, vu que la situation ne le permet pas, au regard du mal qui frappe le pays. En somme, El Djemia risque une véritable saignée cette fin de saison pour des raisons diverses. En confinement, les joueurs de l’ASMO poursuivent leur travail en solo pour maintenir leur forme pour une éventuelle reprise du championnat. Certains éléments ont du mal à s’entrainer et d’autres moins sérieux, donnent des soucis à l’entraineur Laoufi Salem. Ils n’appliquent pas à la lettre le programme spécial d’entrainement qui leur a été remis. La fermeture de la forêt de Canastel par les autorités locales, a encore embarrassé le staff technique. Par conséquent, la majorité des joueurs se retrouvent aujourd’hui sans entrainement. Certains joueurs dont El Hendi, se sont exprimés sur leur quotidien et sur les difficultés pour se préparer en solo. C’est aussi, l’avis du capitaine d’équipe Berramla qui ne cesse d’encourager ses coéquipiers à travailler davantage, avec sérieux et surtout avec un esprit de responsabilité. Il reconnait que le travail en solo ne remplacera jamais le travail en groupe et lance un appel aux joueurs pour au moins, qu’ils préservent leur bonne condition physique. Le capitaine asémiste ne croit pas à une reprise du championnat et pense qu’on va s’acheminer vers une année blanche, cela va de la santé de tous les citoyens.

B.Sadek