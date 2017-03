Paris, Berlin, Bruxelles, Londres, aucune capitale européenne ne semble à l’abri du terrorisme qui a totalement changé de méthodes et d’organisation. Daech qui est en train de perdre la guerre en Irak et en Syrie, est en train au même moment de terrasser la quiétude des Européens qui semblent maintenant convaincus, qu’ils en ont pour longtemps avec le terrorisme islamiste.

Dans une Europe qui se radicalise de plus en plus, et où les mouvements extrémistes occupent les têtes d’affiches, l’avenir du vieux Continent s’écrit déjà dans le sang et dans les drames. Il faut dire, que les extrémistes se nourrissent les uns les autres. Ces nouveaux partis populistes, qui ont le vent en poupe, ont trouvé en Daech le meilleur des alliés. L’organisation d’Abou Bak el Baghdadi se nourrit et se renforce aussi, des positions des extrémistes européens, qui lui donnent le meilleur socle pour recruter à tour de bras, au sein de populations rejetées par Marine le Pen et ses clones à travers l’Europe. Cette haine injustifiée et raciste de ces partis envers les communautés étrangères, pousse des milliers de jeunes et moins jeunes, à se jeter dans les bras de Daech.

Pourtant, ces personnes sont nées en France, en Belgique ou en Angleterre, mais ils ont presque coupé les ponts avec ces sociétés, qui ont failli à faire face, à la montée des mouvements racistes et xénophobes, qui sont reçus le plus normalement du monde sur les plateaux de télévision, et qui voient de plus en plus, les portes qui leur étaient interdites, il y a seulement quelques années, s’ouvrir devant eux, les unes après les autres.

La normalisation de ces partis d’extrême droite, au discours haineux, ont déjà mis les communautés étrangères et musulmanes, en particulier, dans une sorte de repli sur soi, à cause du danger qui les guette et les stigmatisations automatiques, dont ils sont l’objet. Un travail qui a profité à Daech et aux autres organisations extrémistes, qui n’ont plus qu’à se baisser, pour ramasser à la pelle d’éventuels kamikazes, qui pensent malheureusement à se venger, et des partis d’extrême droite et de toute la société, dont ils croient, qu’elle les a rejetés.

Les extrêmes, en définitif, se nourrissent les unes des autres. Et malheureusement, tout le terrain leur est laissé, pour mener le monde vers un affrontement terrible, qui risque de faire céder les derniers sages, qui pensent qu’il est encore temps, d’arrêter ce scénario catastrophe, vers lequel se dirige le monde.

Par Abdelmadjid Blidi