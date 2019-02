S’il est un pays qui vit très mal la chute des prix du pétrole, c’est bien le Venezuela. La révolution chaviste qui a usé des richesses du pays pour donner du pouvoir d’achat et de l’espoir aux plus démunis, vit un climat quelque peu trouble où l’opposition d’extrême droite, alliée des USA, tente toujours de convaincre des dizaines de milliers de citoyens de se détourner du président Maduro. Mais malgré les coups de boutoir des anciens oligarques chassés par la révolution, l’alliance américano-européenne, le président vénézuélien tient encore bon, car, soutenu par des millions de Vénézuéliens qui interprètent ce qui se passe dans leur pays comme une invasion caractérisée.

Le peuple vénézuélien qui résiste à l’agression qui ressemble à pas mal de ses aspects à celles qui ont fait basculer l’Irak et la Libye dans la violence, ne sait plus quoi penser de sa classe politique qui appelle ouvertement à l’ingérence étrangère pour déposer le gouvernement légitime de leur pays. Et pour cause, le Vénézuélien moyen sait parfaitement qu’il faut franchement être naïf pour ne pas s’attendre à une forme d’ingérence de la part de l’Occident pour se faire payer le «service» rendu. Et ce ne sera certainement pas l’Occident qui va permettre l’émergence dans ce pays d’un pouvoir nationaliste, jaloux de l’indépendance et de la souveraineté du pays. Pareille perspective ne saurait arranger les «libérateurs» du Venezuela qui pencheraient beaucoup plus vers un régime faiblard, corrompu et acquis à la «politique-marketing» des Etats-Unis d’Amérique.

Cela, pour dire que la véritable révolution est encore à faire dans ce pays qui fait l’objet d’une OPA qui ne dit pas son nom. Les vénézuéliens qui ont déjà payé un lourd tribut à travers les effets néfastes de la chute des prix du pétrole, sont les victimes d’une machination occidentale qui entend faire de leur pays une sorte de girouette enveloppée de démocratie de façade. Leur médias, qui ont déjà commencé l’opération lifting, finiront par faire ressembler le Venezuela à ce qui est présentement devenu le Brésil.

Tout le monde aura compris que l’objectif final de cette invasion américaine contre un gouvernement légitime, n’est rien d’autre qu’une opération bassement commerciale. Le Venezuela détient les plus importantes réserves d’hydrocarbures au monde. Washington a très mal apprécié le fait que toute cette richesse profite aux pauvres paysans vénézuéliens. Le reste, tout le monde le devine déjà.

Par Nabil.G