<span style='text-decoration: underline;'>L’affaire du conducteur ayant foncé sur des manifestants à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Le verdict sera prononcé le 24 novembre</span>

Le verdict de l’affaire du conducteur du fourgon ayant «foncé» sur les manifestants lors de la marche (Hirak) du 38ème vendredi à Oran, sera prononcé le 24 novembre prochain, a indiqué, dimanche, le tribunal correctionnel de Cité Djamel, à l’issue de l’audience.

Auparavant, le Procureur de la République, estimant que le dossier était incomplet, a requis une «instruction complémentaire». Le conducteur qui avait «foncé» sur les manifestants lors de la marche du 38 éme vendredi à Oran, le 08 novembre dernier, âgé de 19 ans, a été jugé, dimanche par le tribunal correctionnel de Cité Djamel. Le prévenu était poursuivi pour tentative d’homicide et blessures involontaires, accusation retenue par le parquet pour qualifier l’accident corporel qui a causé des blessures à la victime nommée, G.R, 59 ans, admise à l’hôpital où plusieurs lésions du bassin ont été constatées. L’accusé, était également poursuivi pour possession d’armes blanches, des bombes lacrymogènes et des plaques d’immatriculation de véhicules, que les policiers ont découvert dans le fourgon, après «l’accident». Interrogé par le tribunal, lors du procès, sur les faits qui lui sont reprochés, l’accusé a affirmé avoir «agi dans la précipitation et sans intention de percuter la victime». Appelé à témoigner, N.A, qui participait à la marche, a juré devant le tribunal que «la victime criait au conducteur d’arrêter, mais le conducteur a continué de rouler et l’a percuté sur le trottoir, avant de prendre la fuite», ajoutant que «si la police n’était pas stationnée plus bas, il n’aurait jamais été arrêté».