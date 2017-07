La société algérienne ne se pose presque plus de questions sur les limites que devraient s’imposer les femmes dans le domaine des responsabilités et de la représentativité sociopolitique. Si l’on a mis en exergue le fameux scandale des affiches de campagne, où les candidatures féminines étaient masquées, il n’en demeure pas moins, que très peu de personnes ont eu l’idée de contester la légitimité de toute femme à se présenter à un mandat électoral. De même que personne n’a trouvé bizarre, qu’une Algérienne accède au rang de général major. Depuis quelques jours, dans la foulée du dernier mouvement des walis, on ne trouvera personne pour contester les deux walis femmes, en raison de leur sexe. Tout cela est aujourd’hui très largement admis, et quoi qu’en disent certains, la femme a une véritable place dans la société et dans la pyramide de l’Etat algérien.

L’histoire retiendra que c’est un homme, qui, à l’occasion d’un amendement constitutionnel, a enclenché le processus de considération de la femme algérienne. Le président Bouteflika, c’est bien entendu de lui qu’il s’agit, a fait en sorte que l’ensemble de la classe politique et les instances du pays, se conforment à un article de la Constitution et plus globalement à une volonté sincère, d’émancipation de la moitié de la société.

Il faut dire, que le chef de l’Etat, depuis son arrivée à la tête du pays, n’a pas cessé d’envoyer des signaux dans ce sens. C’en est devenu même une tradition, que devra saluer tout moderniste algérien car, elle reflète clairement, une vraie volonté politique de promouvoir le rôle de la femme dans la société.

Cette volonté politique n’est pas née d’hier, et n’a aucun rapport avec aucun calendrier politique. Le Président Bouteflika a promis d’ouvrir à l’Algérienne, la porte de l’exercice politique et de la haute administration. Il a tenu sa promesse. Il reste aujourd’hui à trouver les vrais démocrates qui croient sincèrement à l’émancipation de la femme algérienne et en font l’une des priorités de leur action, pour une société moderne et prospère.

Mais, à l’heure actuelle, il est aisé de constater, la présence de femmes sur la scène. Il y a également la détermination du premier personnage de l’Etat, mais ce qui manque, ce sont ces démocrates. Il faut encore les chercher longtemps.

Par Smaïl Daoudi