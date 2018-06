<span style='text-decoration: underline;'>Algérie-France </span>:<br><span style='color:red;'>Le volume de la coopération économique en net recul</span>

La 11e édition des «Rencontres Algérie», organisée par Business France, s’est tenue jeudi dernier à Paris en présence de 350 d’opérateurs économiques algériens et français.

Au cours de ces rencontres, placées sous le signe des partenariats productifs, entre entreprises françaises et algériennes, un bilan des échanges économiques entre l’Algérie et la France dans divers domaines, a été présenté à cette occasion.

Évoquant ce bilan, l’ambassadeur de l’Algérie en France Abdelkader Mesdoua, a fait savoir, qu’en 3 ans, le volume de la coopération économique entre les deux pays, a connu un net recul. «Même si elle est substantielle, la coopération économique connait en revanche, un net recul depuis trois années. Elle est loin d’avoir épuisé tout son potentiel, comme en témoigne la part marginale des investissements directs français en Algérie, en dehors du secteur des hydrocarbures» a-t-il affirmé. Pour ce qui est des causes de ce recul, le diplomate a évoqué quelques obstacles, citant à la fois les atouts de l’Algérie qui doivent au contraire booster la coopération algéro-française. Dans ce cadre, il a affirmé, que notre pays possède «un marché de plus de 42 millions de consommateurs, avec une classe moyenne importante estimée à presque 10 millions de personnes, soutenant que l’Algérie est un pays «qui réalise une croissance de plus de 3% hors hydrocarbures, disposant d’inestimables ressources humaines, d’importantes richesses et ayant mis en place des facteurs attractifs, en matière d’investissements».

L’ambassadeur a estimé, ne pas comprendre la position de la France sur la situation sécuritaire l’Algérie, qui est loin de refléter la réalité a-t-il affirmé. Cette considération française est contraire au discours des officiels français, qui visent à encourager l’investissement en Algérie.

Pour le diplomate, il est difficile d’apporter des réponses, surtout à de nombreux Algériens et de Franco-algériens, ainsi qu’à des Français, notamment à des opérateurs économiques, tour-opérateurs, activant dans la sphère économique et touristique.

«Bon nombre d’entre eux se sont rendus en Algérie et reviennent ravis avec des impressions, bien différentes des clichés et stéréotypes éculés» a-t-il fait savoir.

Par ailleurs, il a préconisé la révision de l’évaluation établie par la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (Coface), sur l’Algérie qui, selon lui, devrait «prendre en charge les efforts entrepris et les atouts que présente l’Algérie». Dans son rapport annuel, sur les risques et les prévisions des pays, publiés en janvier, la Coface a classé l’Algérie, pour la deuxième année consécutive, dans la catégorie «C» avec un risque d’impayés des entreprises «élevé» rappelle-t-on.

La situation sécuritaire n’est plus un prétexte.

Par ailleurs, de nombreux intervenants ont affirmé que la situation sécuritaire n’est plus un prétexte en matière de climat d’affaires en Algérie.

Dans ce cadre, l’ambassadeur de l’Algérie en France Abdelkader Mesdoua, a insisté, sur le fait que notre pays jouit aujourd’hui, d’une stabilité et d’une sécurité malgré un environnement régional «difficile et heurté, en proie à de nombreuses turbulences».

Se basant sur le dernier rapport de l’Institut américain Gallup, le directeur général de la Promotion des investissements, au ministère de l’Industrie et des Mines, Nacer Mehalebi, a souligné, que l’Algérie est classée au 7e rang mondial des pays en sécurité et le 1er en Afrique. L’Institut Gallup, rappelle-t-on, a établi un indice de sécurité personnelle dans 142 pays dont 37 pays africains. Pour sa part, Michel Bissac, président de la section Algérie du CCEF (Conseillers du commerce extérieur de la France), a estimé, que la carte de sécurité dans la description du climat des affaires en Algérie, est «inadaptée», recommandant ainsi à la Coface, de réviser sa note sur l’Algérie. Ce qui a fait réagir un entrepreneur franco-algérien, pour souligner, qu’il a du mal à faire déplacer des investisseurs français dans la wilaya de Biskra pour des projets de partenariat. Installée en Algérie depuis plus de dix, Christine Dedenon, partenaire du groupe CEGID, un Cabinet d’expert comptable et de commissaire aux comptes, a affirmé quant à elle, qu’il n’y a «pas de problème sécuritaire» et même pas de contraintes sociales ou religieuses pour la femme. «Cela fait 10 ans que, en tant que femme, je voyage et me déplace en Algérie et je n’ai rencontré aucun problème de sécurité» a-t-elle dit.

La nouvelle orientation économique de l’Algérie saluée

Par ailleurs, des experts français ont mis en valeur, la nouvelle orientation économique de l’Algérie, relevant la «forte rentabilité» du marché algérien.

Pour le responsable français, l’Algérie demeure un partenaire «incontournable» pour la France et qu’il faudra identifier les opportunités d’investissements dans ce pays. «Il faut simplement trouver les bons partenaires pour être accompagnés» dans des projets productifs, a-t-il recommandé, soulignant qu’une entreprise française sur deux, accompagnées par Business France en Algérie, revient avec des contrats de partenariat. Pour sa part, Denis Le Fers, chef du service économique régional en Afrique, a indiqué, que l’Algérie est le 4e pays africain en matière de PIB, avec 170 milliards de dollars, le 6e pays africain en matière de PIB par habitant, (4292 dollars), ajoutant que le marché algérien, avec ses 42 millions d’habitants est «très prometteur». Il a également noté, que l’économie algérienne est dominée par le secteur des services (40% du PIB), notamment dans le domaine du commerce, des transports et des télécommunications, soulignant, que les hydrocarbures représentent le quart du marché algérien. Il a déploré cependant, que l’industrie manufacturière demeure faible (-5 % du PIB) et que le poids de l’économie informelle représente, selon l’Office national des statistiques et la Banque mondiale, 40 à 50% du PIB.

Alger: Samir Hamiche