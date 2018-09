Les cours du pétrole reprennent quelques couleurs et cela déteint sur les indices macroéconomiques du pays. Les principaux facteurs d’appréciation de la santé financière du pays passent doucement mais sûrement au vert. Le constat positif fait par le responsable de la région MENA à la Banque mondiale, atteste de la désormais solidité de l’économie nationale. Sans être totalement sortie de la crise, l’Algérie, selon le haut fonctionnaire de la BM, montre une capacité de résilience telle, qu’il n’est pas interdit d’évoquer le «modèle algérien» de gestion de crise. Il semble donc que la démarche algérienne convainc de plus en plus.

Ce n’est certainement pas une raison pour crier victoire et aller pavoiser à travers le monde. Il est entendu que le pays n’est toujours pas tiré d’affaire, tant qu’il tire l’essentiel de ses recettes en devise de l’exportations des hydrocarbures. Disons-le franchement: si l’économie tient encore debout, c’est principalement grâce aux sages décisions prises par le président de la République dans le milieu des années 2000. En payant par anticipation la dette extérieure et en établissant une politique favorisant des niveaux élevés de réserves de change, en sus du Fonds de régulation des recettes, le chef de l’Etat a mis en place les instruments de la résistance. En cela, c’est véritablement un coup de génie.

Mais entre temps, force est de constater qu’il reste encore à l’Algérie un long chemin à faire et une révolution à mener pour donner tout son sens au mot «résilience». En un mot comme en mille, le «modèle algérien» de gestion de crise ne vaudra que lorsque les exportations concerneront des dizaines de produits autres que le pétrole et à des niveaux très visibles. C’est dire que l’urgence actuelle consiste à trouver un vrai remède à notre dépendance à l’énergie fossile. Qu’on se dise donc que l’après-pétrole n’est plus une vue de l’esprit. Ça arrivera et plus vite qu’on ne le pense. En tout cas, plus rapidement que la baisse du chiffre d’affaires de la Sonatrach qui, présentement, importe toujours l’un des combustibles les plus polluants au monde et le propose à un prix subventionné aux Algériens, même si l’objectif à moyen terme est d’en être l’exportateur. C’est le mot que les Algériens doivent se répéter chaque jour et surtout y croire. Car finalement, pas mal de nos opérateurs économiques exportent. Il reste à se convaincre que notre économie est capable de monter en cadence. Si le haut fonctionnaire de la BM est séduit, c’est que le potentiel existe.

Par Smaïl Daoudi