<span style='text-decoration: underline;'>Visite d’inspection</span>:<br><span style='color:red;'>Le wali à cheval sur le développement local</span>

Lors de la visite d’inspection qui a été effectuée jeudi après-midi par le wali d’Oran Mr Mouloud Chérifi à plusieurs projets entamés au niveau de la wilaya d’Oran, il a demandé aux entreprises qui activent dans le cadre du développement local à leur tête la direction des Travaux publics, de charger les bureaux d’études de donner des suggestions et de nouvelles visions pour l’achèvement de tous les projets relatifs au développement urbain.

Le wali a assuré qu’il suivra de près tous les projets déjà entamés au niveau de la wilaya, comme la réalisation des routes, des espaces verts. Il ciblera tous les points noirs au niveau des 26 communes de la wilaya pour connaître le manque et surtout le retard enregistré pour l’achèvement de ces projets. En effet, lors de sa rencontre avec les directeurs d’exécutifs, des P/APC et des chefs de daïras, des instructions strictes ont été données à ce propos. Lors de son inspection sur la route nationale N4, il a instruit les directeurs concernés, de revoir la plantation des arbres sur la route qui mène vers l’aéroport Ahmed Ben Bella.

A.Yasmine