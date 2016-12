<span style='text-decoration: underline;'>TISSEMSILT</span>:<br><span style='color:red;'>Le wali à la rencontre des citoyens de la daïra de Theniet El Had</span>

Abdelkader Benmessaoud wali de Tissemsilt, s’est déplacé dans la commune de Theniet El Had, chef-lieu de daïra, a visité le projet de réalisation de la piscine de proximité insistant sur l’accélération de son équipement et l’achèvement des travaux avant le début de l’année prochaine et le projet de réalisation d’une salle de sports prévue à la réception en mars prochain, selon les engagements de la direction de la Jeunesse et des Sports.

Le premier responsable de la wilaya qui était accompagné de plusieurs directeurs exécutifs, a rencontré les représentants de la société civile de la daïra de Theniet El Had de plusieurs douars ainsi que les associations. Il y a lieu de signaler que cette rencontre qui s’est déroulée dans le centre culturel de Theniet El Had, c’est dans cette optique que les citoyens de la zone rurale des différents douars exposent au wali leurs préoccupations qui tournent autour de leurs problèmes quotidiens, l’AEP, la route et le logement rural, l’électrification rural et le gaz ainsi que l’aménagement. Le wali a longuement discuté avec les citoyens de leurs préoccupations et des voies et moyens à entreprendre pour leur trouver des solutions, lesquelles viendront de ces programmes de développement dont la finalité est le bien-être de la population. Etaient présents également à ce rendez-vous, le chef de daïra, le président de l’APC, le DAL et les directeurs d’exécutifs. Souhaitant la bienvenue aux invités, le wali a déclaré qu’une feuille de route a été élaborée pour les projets de la daïra de Theniet El Had. Les citoyens et le mouvement associatif ont soulevé une somme de préoccupations concernant notamment l’habitat, l’emploi, les routes et le retard dans le versement des subventions aux associations sportives. En ce sens, M. Abdelkader Benmessaoud insista sur les moyens de communication pour que la ville prospère en faisant bouger tout ce qui est en mesure d’apporter une compétitivité à la wilaya de Tissemsilt afin de lui créer une vocation propre à elle. Lors d’une rencontre avec les citoyens et les représentants de la société civile à l’issue d’une visite d’inspection dans la commune de Theniet El Had, Abdelkader Benmessaoud, a indiqué qu’une entreprise chargée de la réalisation de ces logements sera installée au site «Hellal Beghanem» pour le lancement des travaux. Les travaux de réalisation de 200 logements location-vente du programme de l’Agence nationale de développement et d’amélioration du logement (AADL 2) seront lancés au mois de janvier prochain à Theniet El Had (Tissemsilt), a annoncé lundi le wali. Le même responsable a fait savoir que cette collectivité locale a bénéficié d’un quota de 500 logements au titre du programme AADL2 et que les procédures de choix du terrain seront engagées au mois de janvier prochain. Par ailleurs, il a annoncé le lancement, avant juin 2017, des travaux de construction de 770 logements publics locatifs (LPL) et de résorption de l’habitat précaire (RHP) à Theniet El Had. M.Abdelkader Benmessaoud a ajouté avoir instruit la Direction de l’urbanisme, de l’architecture et de construction pour lancer les travaux au mois de janvier prochain et les services communaux à accélérer l’établissement de la liste de bénéficiaires de ces lotissements sociaux. Cette commune a bénéficié d’une enveloppe financière de 250 millions de DA dégagée par la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, destinée à financer les projets d’aménagement (réalisation de routes et réseaux) dans 378 lotissements sociaux dans le cadre du programme de développement des Hauts Plateaux. En réponse à des préoccupations des citoyens, le wali a annoncé l’octroi à la commune de deux ambulances au titre du budget communal et de la Caisse de solidarité et des garanties des collectivités locales. D’autre part, il a indiqué que le parc national des cèdres de Theniet El Had, a bénéficié d’importants projets touristiques dont des espaces de loisirs et de divertissement et des structures de jeunes. Le premier chef de l’exécutif a aussi affirmé que les autorités de wilaya ouvriront des canaux de dialogue avec des citoyens sur les ondes de la radio régionale de Tissemsilt, insistant sur le dossier de l’habitat qui est une priorité. Surtout que M. Abdelkader Benmessaoud wali de Tissemsilt, paraît près et tout près des citoyens de la région de l’Ouarsenis pour réhabiliter, améliorer et moderniser le visage de la wilaya de Tissemsilt. Celui-ci en est soucieux de la promotion de cette région de l’Ouarsenis car, il a su mettre en œuvre les mécanismes nécessaires tout en assurant un suivi judicieux, rigoureux et permanent sur le terrain.

Mohamed Achraf